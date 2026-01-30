ETV Bharat / state

बांगर की बेटी रिद्धिमा कौशिक ने रचा इतिहास, किक बॉक्सिंग में बनीं वर्ल्ड नंबर वन

जींद: जिले के बांगर क्षेत्र की बेटी रिद्धिमा कौशिक ने किक बॉक्सिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया है. हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में रिद्धिमा ने पहला स्थान प्राप्त कर देश-प्रदेश के साथ ही अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है. ये उपलब्धि भारतीय किक बॉक्सिंग के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. दो वजन वर्गों में पहला स्थान: रिद्धिमा कौशिक ने किक लाइट 55 किलोग्राम वर्ग में विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है. इसके साथ ही किक लाइट 60 किलोग्राम वर्ग में भी रिद्धिमा ने नंबर वन रैंक हासिल की है. ऐसे में एक साथ दो अलग-अलग वजन वर्गों में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली रिद्धिमा भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. देश के लिए ऐतिहासिक पल: वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर माह में टॉप-10 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की जाती है. अब तक इस रैंकिंग में भारत के किसी खिलाड़ी को पहला स्थान नहीं मिला था. रिद्धिमा ने यह मुकाम हासिल कर न केवल बांगर बल्कि पूरे भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. किक बॉक्सिंग में बनीं वर्ल्ड नंबर वन (ETV Bharat)