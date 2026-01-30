बांगर की बेटी रिद्धिमा कौशिक ने रचा इतिहास, किक बॉक्सिंग में बनीं वर्ल्ड नंबर वन
बांगर की रिद्धिमा कौशिक ने किक बॉक्सिंग में दो वजन वर्गों में वर्ल्ड नंबर वन रैंक हासिल कर इतिहास रचा है.
Published : January 30, 2026 at 11:39 AM IST
जींद: जिले के बांगर क्षेत्र की बेटी रिद्धिमा कौशिक ने किक बॉक्सिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया है. हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में रिद्धिमा ने पहला स्थान प्राप्त कर देश-प्रदेश के साथ ही अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है. ये उपलब्धि भारतीय किक बॉक्सिंग के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है.
दो वजन वर्गों में पहला स्थान: रिद्धिमा कौशिक ने किक लाइट 55 किलोग्राम वर्ग में विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है. इसके साथ ही किक लाइट 60 किलोग्राम वर्ग में भी रिद्धिमा ने नंबर वन रैंक हासिल की है. ऐसे में एक साथ दो अलग-अलग वजन वर्गों में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली रिद्धिमा भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं.
देश के लिए ऐतिहासिक पल: वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर माह में टॉप-10 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की जाती है. अब तक इस रैंकिंग में भारत के किसी खिलाड़ी को पहला स्थान नहीं मिला था. रिद्धिमा ने यह मुकाम हासिल कर न केवल बांगर बल्कि पूरे भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.
परिवार की मेहनत लाई रंग: इस उपलब्धि पर रिद्धिमा के दादा ओमप्रकाश भौंगरा और पिता सुरेंद्र कौशिक ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि, "बेटी आज किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है. परिवार ने शुरू से ही दोनों बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है."
50 से अधिक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं दोनों बहनें: रिद्धिमा और उनकी बहन विधिका कौशिक ने पिछले 10 वर्षों में अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. दोनों बहनें लगातार किक बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. रिद्धिमा कौशिक ने कहा कि, "मेरे दादा, पिता और माता ने हमेशा खेलों के लिए प्रोत्साहित किया. वर्ल्ड नंबर वन रैंक मिलना गर्व का क्षण है. मैं आगे भी देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करूंगी."
संघ पदाधिकारियों ने दी बधाई:वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल ने भी रिद्धिमा की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
ये भी पढ़ें:हॉकी की ‘ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया’ सविता पूनिया को मिलेगा पद्म श्री सम्मान, घोषणा के बाद जिले में जश्न