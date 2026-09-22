जींद में 45 साल बाद घर में आई लक्ष्मी, घरवालों ने ढोल-नगाड़ों से किया भव्य स्वागत, दादी बोलीं- "बिटिया को पढ़ाकर IPS बनाएंगे"
जींद के शादीपुर में 45 साल बाद घर में बेटी के जन्म पर परिवार ने ढोल-नगाड़ों से बिटिया का स्वागत किया.
Published : September 22, 2026 at 3:09 PM IST
जींद: जींद जिले के शादीपुर गांव में एक किसान परिवार ने बेटी के जन्म को यादगार बना दिया. दरअसल, करीब 45 साल बाद परिवार में बेटी का जन्म हुआ तो घर में जश्न का माहौल बन गया. नवजात सानवी को अस्पताल से फूलों से सजी गाड़ी में घर लाया गया. इस दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया गया. परिवार ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई.
फूलों से सजी गाड़ी में लाया गया घर: शादीपुर निवासी विकास की पत्नी सिमरन ने शादी के करीब एक साल बाद बेटी को जन्म दिया. बेटी के जन्म की सूचना मिलते ही परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. परिवार ने अस्पताल से ही बच्ची के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दीं. फूलों से सजी गाड़ी में सानवी को घर लाया गया, जहां रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने ढोल की थाप पर खुशी मनाई.
बुआ के बाद अब सानवी ने लिया जन्म: बच्ची सानवी के पिता विकास ने बताया कि, "हमारे परिवार में करीब 45 साल पहले उनकी बुआ का जन्म हुआ था. इसके बाद अब परिवार में बेटी का जन्म हुआ है. 45 साल बाद हमारे घर बेटी आई है. सानवी के जन्म से पूरा परिवार बेहद खुश है और हम इसे सौभाग्य मानते हैं. बेटी और बेटे में परिवार किसी तरह का अंतर नहीं करता. सानवी को हम किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देंगे. उसे अच्छी शिक्षा और बेहतर परवरिश देंगे, ताकि वह अपने सपने पूरे कर सके.बेटा-बेटी में फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ लोगों की सोच में होता है. बेटियों को अगर समान अवसर और अच्छी शिक्षा मिले तो वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं."
चाचा बोले- "पढ़ाकर बनाएंगे काबिल": वहीं, सानवी के चाचा ने भी बेटी के जन्म पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि, "हम काफी खुश हैं कि हमारे घर सालों बाद बेटी हुई है. उसे खूब पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके."
दादी बोलीं- "घर में लक्ष्मी आई है": वहीं, सानवी की दादी ने पोती के जन्म पर खुशी जताते हुए कहा कि, "हमें बहुत खुशी हो रही है. हमारे घर लक्ष्मी आई है. हम इसे खूब पढ़ाएंगे और आईपीएस बनाएंगे."
बता दें कि परिवार ने बेटी के जन्म पर जिस तरह से उत्सव मनाया, उससे समाज को भी बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच रखने का संदेश मिला. परिवार का कहना है कि बेटी को बोझ समझने के बजाय उसके जन्म को खुशी और सम्मान के अवसर के रूप में देखना चाहिए.
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