महिला के घर में घुसने वाला नशेड़ी ASI निलंबित, आरोपी यशवीर पर केस दर्ज, जानें पूरा क्या है मामला
जींद में शराब के नशे में महिला के घर घुसने और परिजन महिलाओं से बदतमीजी करने वाले ASI यशवीर पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की.
Published : January 19, 2026 at 8:52 AM IST
जींद: हरियाणा के जींद में शराब के नशे में महिला के घर में घुसने वाले ASI यशवीर पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. DSP संदीप कुमार ने बताया कि "यशवीर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. महिला थाने में एएसआई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, मामले में कार्रवाई की गई है".
आरोपी पुलिस पर एक्शन: सदर थाना के अंतर्गत आने वाली टेंडरी मोड़ पुलिस चौकी में तैनात एएसआई यशवीर पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने एसपी को दी शिकायत में बताया था कि "बीते शुक्रवार की रात को एएसआई यशवीर शराब के नशे में उसके घर में घुस गया था और बदतमीजी करने लगा". महिला ने आरोप लगाए कि "यशवीर ने उसके व उसकी बहन के हाथ भी पकड़े. जब डायल 112 पर फोन किया तो वह भाग गया". महिला ने इस घटना की एक वीडियो भी बनाई है.
शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप: वहीं, महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "उसके घर पर बेटे का जन्मदिन था. रात करीब साढ़े 11 बजे एएसआई यशवीर नशे में धुत हालत में उसके घर पहुंचा. जब उसने एएसआई का विरोध किया तो, यशवीर ने धमकी दी. यशवीर तो घर में घुस गया था. उसके तीन साथी गाड़ी में भी बैठे थे". महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने आरोपित एएसआई को लाइन हाजिर किया है. पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि "महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. चाहे आरोपी कोई भी हो सख्त कार्रवाई की जाएगी".
