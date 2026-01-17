शराब के नशे में महिला के घर में घुस गया एएसआई, शिकायत के बाद एसपी ने किया लाइन हाजिर
जींद में शराब के नशे में एएसआई महिला के घर में घुस गया जिसकी शिकायत पर एसपी ने आरोपी को लाइन हाजिर किया है.
Published : January 17, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 8:42 PM IST
जींद : हरियाणा के जींद के सदर थाना के तहत आने वाली टेंडरी मोड़ पुलिस चौकी में तैनात एएसआई यशवीर पर एक महिला ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात को शराब के नशे में वो उनके घर में घुस आया और बदतमीजी करने लगा. महिला ने आरोप लगाए कि यशवीर ने उसके साथ-साथ उसकी बहन का हाथ भी पकड़ा. जब उन्होंने डायल 112 पर फोन किया तो वो भाग गया. महिला ने पूरी घटना की वीडियो भी बनाई है. महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है.
घर में घुस गया एएसआई : सदर थाना के तहत आने वाली एक महिला ने शनिवार को पुलिस को दी शिकायत में कहा कि शुक्रवार रात को घर में बेटे का जन्मदिन था. रात साढ़े 11 बजे यशवीर उनके घर पहुंचा और दरवाजे पर लात मार कर उसे खोल दिया. महिला ने कहा कि यशवीर ने उसका हाथ पकड़ कर उसे दूसरे कमरे में खींचने की कोशिश की. महिला ने आरोप लगाए कि जब उसने विरोध किया तो एएसआई ने उन्हें धमकी दी. उनके घर में उसकी मां, बहन और बेटा भी था जो डर से सहम गए. इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर फोन किया.
मौके से हुआ फरार : पुलिस को आता देख यशवीर मौके से फरार हो गया. यशवीर जब घर में घुसा था तो तीन अन्य साथी बाहर गाड़ी में बैठे थे. महिला ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है. महिला थाना प्रभारी मोनिका ने बताया कि दो महिलाएं शिकायत लेकर आई हैं. उनकी शिकायत की जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई कर रही है. उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया जा चुका है.
लाइन हाजिर किया गया : वहीं एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि प्राथमिक कार्रवाई के रूप में एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. पूरे मामले की जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए गए तो एफआईआर के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.
