हरियाणा पुलिस में हड़कंप, साइबर ठगों का साथी निकला एएसआई, जींद एसपी ने किया बर्खास्त, पंचकूला कमिश्नर ने दी सख्त चेतावनी

पंचकूला: पंचकूला के आईटी पार्क में पुलिस ने सितंबर 2025 में छापामारी कर एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया था. जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह को हरियाणा पुलिस के एएसआई सतीश का संरक्षण मिला हुआ था, जो उस समय जींद में तैनात था. आरोप है कि सतीश की मदद से यह साइबर ठगी नेटवर्क बेखौफ तरीके से चलता रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए जींद के एसपी ने एएसआई सतीश को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया. इस संबंध में पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने एक वीडियो जारी कर कार्रवाई की पुष्टि की और कहा कि पुलिस विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

झूठी खबरों पर होगी सख्त कार्रवाई: पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने स्पष्ट किया कि साइबर ठगी मामले में पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है. उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी खबरों को पूरी तरह झूठा बताया. कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और पंचकूला पुलिस ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके और जनता के बीच भ्रम की स्थिति न बने.

पंचकूला कमिश्नर ने दी सख्त चेतावनी (Etv Bharat)

तीन कंपनियों के मालिक और कर्मचारी गिरफ्तार: पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने वीडियो जारी कर बताया कि पंचकूला पुलिस की छापेमारी के दौरान तीन कंपनियों का पर्दाफाश किया गया. इस मामले में कुल 10 मालिकों में से 6 मालिकों और 85 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है.अन्य चार मुख्य आरोपियों और कंपनी मालिकों को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है. साथ ही इस कार्रवाई में लाखों रूपये की संपत्ति, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बरामद किया गया है.