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"राज्यसभा चुनाव में सारा खेल भूपेंद्र हुड्डा ने खेला", अभय चौटाला बोले - "कांग्रेस के 5 नहीं 9 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में किया मतदान"

जींद : हरियाणा के जींद में शहीद दिवस पर इंडियन नेशनल लोकदल ने नरवाना की अनाज मंडी में युवा सम्मेलन आयोजित किया जिसमें इनेलो नेताओं ने बीजेपी-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें नागनाथ और सांपनाथ करार दिया. जुलाना से दो बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके धर्मेंद्र ढुल इस रैली के दौरान औपचारिक रूप से इनेलो में शामिल हो गए.

"हुड्डा ने खेल खेला": पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सारा खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेला. कांग्रेस के 5 नहीं 9 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया. इनमें से 4 वोट जानबूझकर कैंसिल कराए गए ताकि हुड्डा का खेल सुरक्षित रहे. अभय चौटाला ने हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वह उन 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक करें.

नरवाना की अनाज मंडी में युवा सम्मेलन (Etv Bharat)

कांग्रेस-भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोंटा : अभय चौटाला ने दोनों बड़ी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर लोकतंत्र का गला घोंटा है. उन्होंने इनेलो को ए टीम बताते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव से दूर रहकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे किसी की बी टीम नहीं हैं. अभय चौटाला ने घोषणा करते हुए कहा कि अगला बड़ा सम्मेलन कुरुक्षेत्र में होगा, जो पूरी तरह महिलाओं के लिए समर्पित होगा. इनेलो नेताओं ने दावा किया कि उनके दबाव के कारण ही सरकार को बुजुर्गों की पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी करनी पड़ी. साथ ही, 12 लाख पीले राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए कम वेतन पर काम कराने और पक्की नौकरियों से युवाओं को दूर रखने का आरोप भी इस दौरान सरकार पर लगाया गया.