ढिकाला जोन में लागू हुआ करंट बुकिंग सिस्टम, नाइट स्टे का आखिरी मौका, जानिये वजह
मानसून सीजन में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ढिकाला जोन को बंद किया जाता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 3:51 PM IST
रामनगर: विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला पर्यटन जोन में रात्रि विश्राम करने का अब पर्यटकों के पास आखिरी मौका बचा है. मानसून सीजन को देखते हुए 15 जून के बाद कॉर्बेट के प्रमुख पर्यटन जोनों को लगभग पांच महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में जून के शुरुआती दिनों में जंगल सफारी और नाइट स्टे को लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी 'करंट बुकिंग सिस्टम' लागू किया है. जिसके तहत अब हर दो दिन में आगामी दो दिनों के लिए ही ऑनलाइन बुकिंग खोली जाएगी.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है. खासकर ढिकाला जोन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशाल घास के मैदानों, रामगंगा नदी और वन्यजीवों की मौजूदगी के लिए बेहद प्रसिद्ध है. हर साल मानसून सीजन शुरू होने से पहले यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. जिससे जंगल के बीच रात्रि विश्राम और सफारी का अनुभव ले सकें, लेकिन अब पर्यटकों के पास यह मौका केवल 15 जून तक ही रहेगा. इसके बाद मानसून के चलते ढिकाला समेत कॉर्बेट के कई पर्यटन जोनों को बंद कर दिया जाएगा. मानसून के दौरान जंगल के भीतर बहने वाले नाले और बरसाती नाले अचानक उफान पर आ जाते हैं. जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से हर साल मानसून सीजन में पार्क के कई हिस्सों में पर्यटन गतिविधियां रोक दी जाती हैं.
कॉर्बेट प्रशासन ने इस बार जून माह की बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया है. सामान्य तौर पर प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे आगामी 45 दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोली जाती है. इस बार मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 'करंट बुकिंग सिस्टम' लागू किया गया है. इसके तहत 1 जून से 15 जून तक की बुकिंग केवल 48 घंटे पहले ही कराई जा सकेगी. यानी हर दो दिन में आगामी दो दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोली जाएगी. कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा.
क्या बोले अधिकारी: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने बताया मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए 1 जून से 15 जून तक की बुकिंग करंट सिस्टम के तहत खोली जा रही है. कॉर्बेट प्रशासन के अनुसार 29 और 30 मई से 1 जून से 15 जून तक की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है.
जानिये कहां कितनी व्यवस्था: ढिकाला जोन में पर्यटकों के लिए लगभग 30 कमरों की सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा यहां 12 डॉरमेट्री बेड भी मौजूद हैं. ढिकाला के गैरल परिसर में 6 कमरे और 8 डॉरमेट्री बेड की सुविधा दी गई है. सुल्तान और मलानी में 2-2 कमरे उपलब्ध हैं. बिजरानी जोन में 7 कमरे, ढेला जोन में 2 कमरे, झिरना जोन में 4 कमरे, पाखरो जोन में 2 कमरे और सोना नदी क्षेत्र में भी 2 कमरों की सुविधा पर्यटकों को दी जाती है.
15 जून के बाद ढिकाला और अन्य प्रमुख जोनों में नाइट स्टे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. यह व्यवस्था लगभग पांच महीनों तक लागू रहेगी. दोबारा 15 नवंबर से पर्यटन गतिविधियां शुरू की जाएंगी.
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