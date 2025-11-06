ETV Bharat / state

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल, वेतन वृद्धि की मांग, 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

एक दिवसीय हड़ताल के चलते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 73 शाखाएं रही बंद. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

12 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी: संघ का कहना है कि, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर साल 2021 में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, बावजूद इसके शासन प्रशासन और पंजीयक कार्यालय ने आग की कार्यवाही नहीं की. इसका खामियाजा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है. धरना के बाद भी पहल नहीं हुई तो 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है.

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 73 शाखाएं गुरुवार को पूरी तरह बंद रही. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी संघ ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया. इससे आम जनता के साथ ही बैंक से जुड़े किसानों के काम और भुगतान पर भी असर पड़ा.

हम लोग जिला सहकारी बैंक के सभी सदस्य को साल 2021 से वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हुआ है. विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है. सरकार से कई बार पत्राचार किया. हाईकोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया लेकिन पंजीयक अधिकारी की हठधर्मिता के चलते लाभ नहीं मिला- सुमन शर्मा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चरणबद्ध आंदोलन जारी: कर्मचारियों का कहना है कि, 29 अक्टूबर से उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है, इसी के तहत ये तीसरा चरण है, जिसमें बैंक से अवकाश लेकर कर्मचारी एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं. यह हड़ताल आगे भी जारी रहेगी.

हमारे वेतन वृद्धि बढ़ाने से शासन प्रशासन को किसी भी तरह की हानि नहीं होगी. बैंक को जो लाभ प्राप्त होता है उसी से हमें वेतन वृद्धि मिलनी है. लेकिन ये पहल नहीं हुई तो 12 नवंबर से अनिश्तिकालीन हड़ताल पर जाएंगे. इससे धान खरीदी समेत कई काम प्रभावित होंगे- जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य युवराज दुबे

12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन 5 जिलों के 73 नोडल कार्यालय में हुआ प्रदर्शन

रायपुर

बलौदाबाजार

धमतरी

महासमुंद

गरियाबंद

सारंगढ़-भिलाईगढ़

वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हड़ताल हुई तो क्या होगा असर: छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में इन 5 जगहों पर 8 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिसमें धान खरीदी के भुगतान इसी बैंक से होता है. 12 नवंबर से अगर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे तो कई काम प्रभावित हो सकते हैं. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होने वाली धान खरीदी के भुगतान का काम पूरी तरह से प्रभावित होगा. 73 शाखाओं के 11 लाख खाताधारक और 60 एटीएम भी पूरी तरह से प्रभावित होंगे.