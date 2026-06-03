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पर्दानशी महिलाओं के जज्बे ने पत्थर को बना दिया 'पानी', पाकुड़ के पंचायत को दिलाई राष्ट्रीय पहचान

पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. यहां की पर्दानशी महिलाओं ने एक मिसाल कायम की है.

National Panchayat Award 2025
पंचायत में महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 9:30 AM IST

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पाकुड़: जिले के अल्पसंख्यक बहुल झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत की पर्दानशी महिलाओं ने मेहनत और जद्दोजहद से मिसाल कायम की है. भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से नवाजा है. आगामी 3 जून को दिल्ली में इस पंचायत को 75 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

महिला हितैषी पंचायत का गौरव

प्रशासन द्वारा झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में चयनित किया गया. यहां की अधिकांश महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और घरेलू कामों के साथ-साथ बीड़ी बनाने का काम करती थीं. इन्हीं महिलाओं के सशक्तिकरण से पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.

जानकारी देती डीसी, जेंडर सीआरपी, नव जीवन सखी, एपीएस और पंचायत सचिव (ETV Bharat)

सखी मंडलों से आर्थिक सशक्तिकरण

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग ने गांव की महिलाओं को सखी मंडल बनाकर संगठित किया. उन्हें लेखा-जोखा, कारोबार प्रबंधन और वित्तीय लेन-देन की ट्रेनिंग दी गई.

आज ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि ग्राहक सेवा केंद्र (CSC), जनवितरण प्रणाली, किराना स्टोर, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और खेती-बाड़ी के जरिए अच्छी आमदनी कर रही हैं. इससे परिवारों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार आया है.

National Panchayat Award 2025
पंचायत में काम करती महिलाएं (ETV Bharat)

स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में महिलाओं की भूमिका

महिलाओं ने पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जागरूकता का अभियान भी चलाया. उनके प्रयासों से पंचायत की व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ. प्रशासन के सहयोग और महिलाओं की लगन ने कम समय में ही सकारात्मक परिणाम दिए.

National Panchayat Award 2025
कैरम खेलती महिलाएं (ETV Bharat)

महिलाओं का नेतृत्व

महिलाओं के जज्बे का ही नतीजा है कि आज इस पंचायत में मुखिया पद के साथ-साथ पंचायत समिति सदस्य और अधिकांश वार्ड सदस्य भी महिलाएं हैं. गांव के पुरुष भी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

National Panchayat Award 2025
पंचायत सचिवाल से निकलती महिलाएं (ETV Bharat)

भविष्य की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र और उच्च विद्यालय की स्थापना हो जाए तो महिलाओं और बच्चियों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी.

National Panchayat Award 2025
लीची के बाग को देखती महिलाएं (ETV Bharat)

झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड में स्थित है. इसमें कुल 17,539 आबादी है, जिसमें 8,744 महिलाएं और 8,795 पुरुष शामिल हैं. इस पंचायत में झिकरहट्टी पूर्वी के अलावा इस्लामपुर, सीतारामपुर, सकरघाट, पातालपुर, कांकरबोना, जामतल्ला और चंडीतल्ला गांव आते हैं. महिलाओं की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि सही दिशा और समर्थन मिले तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है.

जानकारी देती डीसी, जेंडर सीआरपी, नव जीवन सखी, एपीएस और पंचायत सचिव (ETV Bharat)

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महिला को अवॉर्ड
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