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कैलाश नदी में नहाने गए साले-बहनोई की मौत, परिजन बेहाल

बरेली: भुता थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में नदी में नहाने गए साले और बहनोई की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. समय पर गोताखोर टीम न बुलाए जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया. प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद जाम खत्म हुआ. करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले गए.



जानकारी के अनुसार ग्राम अहिरौला निवासी 19 वर्षीय रोहित कश्यप, बहनोई विवेक कश्यप (22), निवासी रोहनिया, पीलीभीत) के साथ कैलाश पुल के पास नदी में नहाने गए थे. नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए. देखते ही देखते दोनों डूब गए.



नदी किनारे मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और शोर मचाया लेकिन तब तक दोनों डूब चुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए. स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की गई, लेकिन काफी देर तक सफलता नहीं मिली. इसी दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने समय रहते बाहर से गोताखोर टीम नहीं बुलाई. इससे नाराज होकर उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया.



सूचना पर एसडीएम फरीदपुर, सीओ फरीदपुर संदीप सिंह तथा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर करीब आधे घंटे बाद जाम खुलवाया. इसके बाद पहुंची गोताखोर टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए पहले रोहित और फिर विवेक के शव नदी से बाहर निकाले गए. दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.



ग्राम अहिरौला निवासी ओमकर कश्यप के बड़े बेटे गोविंद ने बताया कि विवेक पत्नी के भतीजे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए ससुराल आए हुए थे. उनकी शादी इसी वर्ष फरवरी 2026 में रोहित की बहन बीना से हुई थी. उनका भाई रोहित 19 वर्षीय व ग्राम रोहनिया जिला पीलीभीत निवासी बहनोई विवेक घर से कैलाश पुल के पास नदी में नहाने के लिए गए थे. उसी समय दोनों साले बहनोई गहरे पानी में चले गए. ग्रामीणों ने देखा तो उन्होंने शोर मचाया. सूचना पर परिजन भी पहुंच गए. परिजन घटना में कोई कार्रवाई नहीं चाहते ,यह पुलिस को लिखकर दे दिया गया है.



परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए पुलिस को लिखित रूप से अपना निर्णय दे दिया. इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दोनों शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए. मामले की जांच प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई.







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