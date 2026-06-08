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कैंसर ने छीना पति का साया तो मां ने थामी सिलाई मशीन, बेटे के लिए बुना इंजीनियर बनने का सपना, बनेगा गांव का पहला IITian

ओडिशा के छोटे से गांव की महिला अपूर्वा नायक ने गहने गिरवी रखकर और टेलरिंग शॉप चलाते हुए बेटे को कोटा पढ़ने भेजा.

JEE ADVANCED 2026
जिगर नायक अपनी मां अपूर्वा नायक के साथ (Photo Source- Coaching Institute)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 5:37 PM IST

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कोटा: कहते हैं कि जब जिंदगी इंसान के लिए हर रास्ता बंद कर देती है, तब एक मां का हौसला और उसकी ममता नया रास्ता तैयार करती है. ओडिशा के गंजम जिले के एक छोटे से गांव बाकलीकोड़ा की रहने वाले जिगर नायक की कहानी भी ऐसी ही है. कोटा की गलियों में किताबों से दो साल तक कड़ा संघर्ष करने के बाद, जिगर ने आखिरकार जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) की परीक्षा पास कर ली है और अब वे अपने पूरे परिवार और गांव के पहले आईआईटीयन बनने जा रहे हैं.

इस मुकाम पर बेट को पहुंचाने के लिए जिगर नायक की मां अपूर्वा नायक का रास्ता काफी संघर्षों भरा रहा. साल 2020 में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अपूर्वा नायक के पति को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया. इलाज में घर की पूरी जमापूंजी खत्म हो चुकी थी और सिर पर दो बेटों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी. उन्होंने अपने सोने के गहनों को गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन लिया और गांव में एक छोटी सी टेलरिंग शॉप खोली. दिन में कई-कई घंटों तक लगातार सिलाई मशीन चलाकर उन्होंने एक-एक पैसा जोड़ना शुरू किया. मां का एकमात्र सपना था कि उनका बड़ा बेटा जिगर नायक पढ़-लिखकर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT में जाए. मां के इस पसीने, त्याग और संघर्ष की कीमत को जिगर ने भी बखूबी समझा और अपनी आंखों में बड़ा सपना लेकर आगे बढ़ा और पूरा किया.

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टेलरिंग शॉप में सिलाई करती अपूर्वा नायक (Photo Source- Coaching Institute)

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शानदार अंकों से क्रैक की परीक्षा: कोटा की गलियों में दो साल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की मोटी-मोटी किताबों के साथ दिन-रात संघर्ष करने के बाद आखिरकार जिगर की मेहनत रंग लाई. जिगर ने पहले जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा में 98.6143 का बेहतरीन परसेंटाइल स्कोर हासिल किया. इसके बाद उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) में भी सफलता का परचम लहरा दिया. जेईई एडवांस्ड के जारी परिणामों में जिगर ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 17783 और अपनी कैटेगरी ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) में 4597 रैंक हासिल की है.

बचपन से थे पढ़ने में होनहार: जिगर नायक बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होनहार था. जब वो कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था, तब सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखते समय उन्हें पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और इसके लिए होने वाली जेईई (JEE) परीक्षा के बारे में जानकारी मिली. इसी वीडियो ने उसके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने मन ही मन आईआईटीएन बनने का संकल्प ले लिया. जिगर ने विपरीत हालातों के बीच भी अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी. जिगर ने 10वीं कक्षा में शानदार 95 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भी 87 प्रतिशत अंक लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

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निजी करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने जिगर की इस सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि संस्थान ने जिगर के हालातों को देखते हुए उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद की. उन्होंने कहा, "जिगर और उसकी मां की यह कहानी पूरे समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जब ऐसे बच्चे सफल होते हैं, तो कोचिंग संस्थान का उद्देश्य सच साबित होता है."

अब छोटे भाई के भविष्य को संवारने का संकल्प: आईआईटी तक पहुंचने का अपना सपना पूरा करने के बाद जिगर ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं. उनका कहना है, "मेरा सफर यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है. आईआईटी में जाकर मुझे जमकर पढ़ाई करनी है. इसके साथ ही, मेरा अगला सबसे बड़ा लक्ष्य अपने छोटे भाई को भी आगे बढ़ाना है, जिस तरह मां ने मुझे पढ़ाया, अब मैं अपने छोटे भाई को देश के किसी सबसे अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाकर उसका भविष्य संवारूंगा."

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