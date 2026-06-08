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कैंसर ने छीना पति का साया तो मां ने थामी सिलाई मशीन, बेटे के लिए बुना इंजीनियर बनने का सपना, बनेगा गांव का पहला IITian

जिगर नायक अपनी मां अपूर्वा नायक के साथ ( Photo Source- Coaching Institute )