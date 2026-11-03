JIASOWA Diwali Mela: रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेला का समापन, महिला उद्यमियों और कुटीर उद्योगों को मिला बाजार
रांची में आयोजित जेसोवा दिवाली मेला का समापन हो गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 11:35 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (JIASOWA) की ओर से आयोजित पांच दिवसीय दिवाली मेला का मंगलवार को समापन हो गया. पांच दिनों तक चले इस मेले को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. मेला में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. खास बात यह रही कि यहां स्थानीय महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे कुटीर उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अच्छा मंच मिला.
मेला में स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए हस्तशिल्प, सजावटी सामान, पारंपरिक उत्पादों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे. महिला समूहों ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ उनकी बिक्री भी की. इससे छोटे स्तर पर कारोबार करने वाली महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार मिला और ग्राहकों तक सीधे पहुंच बनाने का अवसर मिला.
सरकार के विभिन्न संस्थानों और ब्रांडों के स्टॉल भी लगाए गए थे. इन स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों और महिला समूहों के काम को प्रदर्शित किया गया. इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए कारीगरों और महिला उद्यमियों के उत्पादों में भी लोगों ने रुचि दिखाई. पांच दिनों तक मेले में खरीदारी के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी आकर्षण का हिस्सा रहीं. खराब मौसम के बावजूद लोगों की आवाजाही बनी रही। मेले के समापन के साथ ही कारोबारियों और महिला समूहों ने अपने स्टॉल समेटे. आयोजन को स्थानीय उत्पादों, महिला उद्यमिता और छोटे कारोबार को बाजार उपलब्ध कराने के लिहाज से अच्छा रिस्पांस मिला.
मौसम की खराबी और संभावित बारिश को देखते हुए मेले की अवधि एक दिन बढ़ाई गई थी. पहले मेला का समापन 2 नवंबर को होना था लेकिन वेंडर्स को कारोबार के लिए पूरा अवसर मिल सके, इसे ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने समापन की तारीख बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी थी. इसके बाद मंगलवार को मेले का समापन हुआ.
दिवाली मेला में देश के आठ से अधिक राज्यों के कारीगरों और महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए थे. कोहबर, सोहराई और मधुबनी पेंटिंग के अलावा हस्तशिल्प और पारंपरिक परिधान भी आकर्षण का केंद्र रहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सितार-सरोद की जुगलबंदी, सुगम संगीत, नृत्य प्रस्तुतियों और कठपुतली शो ने दर्शकों का मनोरंजन किया. जेसोवा की ओर से बच्चों की शिक्षा और पुस्तकालयों के लिए भी सहयोग राशि दी गई.
जेसोवा की अध्यक्ष प्रीति कुमार ने कहा कि इस वर्ष दीपावली मेले को लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला. हमारा प्रयास रहा कि स्थानीय महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे कुटीर उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर मंच मिले. मेला के माध्यम से उन्हें बाजार और ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिला. खराब मौसम के कारण वेंडर्स को नुकसान न हो और उन्हें कारोबार का पूरा समय मिल सके, इसलिए मेले की अवधि एक दिन बढ़ाई गयी. बच्चों की शिक्षा और पुस्तकालयों के लिए सहयोग करना भी हमारे सामाजिक प्रयासों का हिस्सा है.
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