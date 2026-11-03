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JIASOWA Diwali Mela: रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेला का समापन, महिला उद्यमियों और कुटीर उद्योगों को मिला बाजार

रांची में आयोजित जेसोवा दिवाली मेला का समापन ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (JIASOWA) की ओर से आयोजित पांच दिवसीय दिवाली मेला का मंगलवार को समापन हो गया. पांच दिनों तक चले इस मेले को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. मेला में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. खास बात यह रही कि यहां स्थानीय महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे कुटीर उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अच्छा मंच मिला.

मेला में स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए हस्तशिल्प, सजावटी सामान, पारंपरिक उत्पादों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे. महिला समूहों ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ उनकी बिक्री भी की. इससे छोटे स्तर पर कारोबार करने वाली महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार मिला और ग्राहकों तक सीधे पहुंच बनाने का अवसर मिला.