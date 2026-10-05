ETV Bharat / state

जेसोवा का दीवाली मेला होगा इस बार खास, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक उठा सकेंगे आनंद

रांची: झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन यानी जेसोवा के द्वारा इस बार दिवाली मेला 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगा. मोरहाबादी मैदान में आयोजित हो रहे इस दीवाली मेला का आनंद सुबह 11 बजे से रात 09:00 बजे तक आगंतुक ले सकेंगे. इसकी आधिकारिक घोषणा जेसोवा अध्यक्ष प्रीति कुमारी ने करते हुए बताया कि झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (जेसोवा) एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में निबंधित है.

जेसोवा द्वारा आयोजित दिवाली मेले में देश के लगभग सभी राज्यों विशेषकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से उद्यमी भाग लेंगे. इस साल मेले में स्वदेशी कपड़ों, जनजातीय भोजन और स्वदेशी कला जैसे कोहवर, सोहराई, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे.

इस मौके पर जेसोवा दीवाली मेला 2026 का पोस्टर एवं ब्रोचर रिलीज करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल में जेसोवा ने झारखंड के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उन्हें मॉडर्न नर्सरी स्कूल में परिवर्तित कर उनके शिक्षण को आधुनिक शिक्षण पद्धति से जोड़ा है. जेसोवा द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहा है.

दरअसल, जेसोवा अपनी स्थापना से ही झारखंड में विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में अपनी सहभागिता निभाती रही है. हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के हर उस वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्य करना है, जो विशेषकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. इस उद्देश्य से जेसोवा हर 'जेसोवा दिवाली मेले' का आयोजन करती है और मेले से, जो आय होती है, वह समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत रहती है.

इसके साथ ही मेले में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप एवं झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से संबंधित स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होंगे. आगंतुकों की सुविधा के लिए मेला परिसर में मोबाइल एटीएम की व्यवस्था भी की जा रही है. जेसोवा द्वारा इस बार दीवाली मेला को काफी आकर्षक एवं भव्य रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही इस साल मेले में स्टॉलों और मनोरंजन क्षेत्र के अलावा इंटर स्कूल चित्रांकन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.

जेसोवा ने पूरे किए 25 साल: अध्यक्ष

जेसोवा अध्यक्ष प्रीति कुमारी ने बताया कि शिक्षा ही एक समृद्ध समाज बनाता है, इसी परिकल्पना को लेकर झारखंड के हर जिले में एक आधुनिक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है. इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारते हुए झारखंड के करीब 3-4 जिलों में पुस्तकालय बनाए गए हैं और जल्द ही बाकी के सभी सुदूर जिलों में भी कार्यान्वयन किया जा रहा है. इन पुस्तकालयों में वे पुस्तकें रखी गई है, जो समय की मांग के अनुसार हैं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आप भी अपना योगदान इन पुस्तकालयों में पुस्तक दान करके कर सकते हैं, ताकि पठन-पाठन सामग्री में नवीनतम कलेक्शन होता रहे, जिससे छात्रों में पढ़ने की उत्सुकता बनी रहे.

शैक्षिक व्यवस्था की भारी कमी को दूर करना

उन्होंने बताया कि जेसोवा द्वारा शिक्षा, पठन संस्कृति और बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए रांची के बेड़ो तथा लापुंग प्रखंड में आधुनिक पुस्तकालय का उद्‌घाटन किया गया है. दूरस्थ एवं मुख्यतः ग्रामीण आबादी के लिए शैक्षिक व्यवस्था की भारी कमी को दूर करने के उद्देश्य से संचालित यह पुस्तकालय कॉलेज स्तर के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यापक, परीक्षा-केंद्रित अध्ययन सामग्री और अनुकूल पठन-वातावरण प्रदान करने में सहयोगी हो रहा है.

पुस्तकालयों में डिजिटल सुविधा

इन पुस्तकालयों में पाठकों के बैठने के लिए आधुनिक, आरामदायक फर्नीचर और सुव्यवस्थित आंतरिक व्यवस्था की गई है तथा 5000 से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा से सबंधित पुस्तकों के साथ विभिन्न आयु वर्गों और अभिरूचियों के अनुरूप साहित्य, विज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकों के संग्रह के साथ-साथ डिजिटल ऑनलाइन अध्ययन, ई-संसाधनों से लैस व्यवस्थाएं की गई है. इसके साथ ही निरंतर बिजली आपूर्ति, आधुनिक शौचालय, और सुरक्षा एवं निगरानी के लिए सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें- मोरहाबादी मैदान में जेसोवा दिवाली मेला-2025 का आगाज, मुख्यमंत्री ने कहा - समाज सेवा ही जेसोवा की पहचान

पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर बोले सीएम हेमंत सोरेन- प्रधानमंत्री के दौरा को लेकर उतावला होने की जरूरत नहीं

रांची के मोरहाबादी मैदान में लगा है जेसोवा दीपावली मेला, लाह की चूड़ियां बनी आकर्षण का केंद्र