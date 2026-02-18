ETV Bharat / state

जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार, फर्जी साइन से राशि आहरण, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सूरजपुर: सूरजपुर जिले में जी राम जी योजना के काम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है.इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिम्मेदारों से की गई,जिसमें जांच के बाद आरोप सत्य पाए गए. सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक में ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया है.फिर भी ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की गंभीर जांच के बजाय सिर्फ लीपापोती की जा रही है.ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार का पूरा खेल जनपद से चल रहा है.

13 लोगों की फर्जी हाजिरी की शिकायत

सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद पंचायत अंतर्गत भैयाथान ग्राम पंचायत में लगभग 10 लाख रुपए लागत से मनरेगा के तहत काम हुआ था.इस काम में नाला जीर्णोद्धार कार्य में लगे मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी. इसे लेकर ग्रामीणों ने 13 लोगों की फर्जी हाजिरी भरने का आरोप पंचायत कर्मचारियों पर लगाया था.इन आरोपों को लेकर जनपद स्तर पर जांच भी कराई गई, जहां चार-पांच लोगों की फर्जी हाजिरी भरे जाने का मामला उजागर हुआ.जनपद की जांच रिपोर्ट के बाद भी ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता है,उन्हें बचाने के लिए मामले में लीपापोती की जा रही है.

जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)