जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार, फर्जी साइन से राशि आहरण, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सूरजपुर के भैयाथान ब्लॉक में जी राम जी योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है.ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Ji Ram Ji Yojana Corruption
जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 18, 2026 at 11:53 AM IST

4 Min Read
सूरजपुर: सूरजपुर जिले में जी राम जी योजना के काम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है.इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिम्मेदारों से की गई,जिसमें जांच के बाद आरोप सत्य पाए गए. सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक में ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया है.फिर भी ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की गंभीर जांच के बजाय सिर्फ लीपापोती की जा रही है.ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार का पूरा खेल जनपद से चल रहा है.

13 लोगों की फर्जी हाजिरी की शिकायत

सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद पंचायत अंतर्गत भैयाथान ग्राम पंचायत में लगभग 10 लाख रुपए लागत से मनरेगा के तहत काम हुआ था.इस काम में नाला जीर्णोद्धार कार्य में लगे मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी. इसे लेकर ग्रामीणों ने 13 लोगों की फर्जी हाजिरी भरने का आरोप पंचायत कर्मचारियों पर लगाया था.इन आरोपों को लेकर जनपद स्तर पर जांच भी कराई गई, जहां चार-पांच लोगों की फर्जी हाजिरी भरे जाने का मामला उजागर हुआ.जनपद की जांच रिपोर्ट के बाद भी ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता है,उन्हें बचाने के लिए मामले में लीपापोती की जा रही है.

जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने कहा कि हमने मनरेगा के डेली पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कि जिससे धांधली का खुलासा हुआ. इसकी शिकायत हमने स्थानीय जनपद अधिकारियों से की. लेकिन जिम्मेदार टाल मटोल करते रहे और अंत में 13 लोगों की शिकायत पर केवल 4-5 लोगों से ही वसूली की बात कही गई है, जबकि उचित जांच की जाती तो सही स्थिति सामने आ जाती- बाल विकास कुशवाहा, ग्रामीण

ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति दूसरे जगह पर कार्यरत हैं वैसे लोगों की भी हाजिरी भरी गई है.

भैयाथान जनपद के 78 ग्राम पंचायत में अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से फर्जी मस्टर रोल का खेल चल रहा है. यदि जांच हो जाए तो करोड़ों रुपए की फर्जी हाजिरी का मामला सामने आ जाएगा. ग्रामीणों ने उक्त मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है- मनीत केवट, ग्रामीण भैयाथान

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने 13 लोगों की शिकायत जनपद में की थी.लेकिन जांच में केवल 4-5 लोगों को ही दोषी ठहराते हुए वसूली की बात कही जा रही है. वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सीईओ ने इस पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है.

भैयाथान ब्लॉक में फर्जी हाजिरी के जरिए मस्टर रोल भरकर राशि निकालने का मामला सामने आया था.जिसमें जांच के बाद 4 से 5 लोगों के नाम की गलत एंट्री की गई है.इस मामले में जो भी दोषी हैं,उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी- विजेन्द्र पाटले, सीईओ ,जिला पंचायत

एक ओर जहां ग्रामीणों ने फर्जी हाजिरी के तहत राशि आहरण और उचित जांच की मांग उठाई,वहीं दूसरी ओर जनपद ने जांच के बाद फर्जी हाजिरी से आहरण की बात मानी है.लेकिन जो संख्या ग्रामीण बता रहे हैं,उसमें और जांच में सामने आई संख्या में जमीन आसमान का फर्क है.फिर भी इस मामले ने एक बात तो साफ कर दी है कि जी राम जी योजना में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए राशि निकाली गई है.अब ग्रामीणों को इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का इंतजार है.

