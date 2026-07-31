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कभी ट्राई साइकिल लेने को खुद कतार में खड़े थे...आज बदल रहे दिव्यांगों का जीवन

झुंझुनू: दोनों पैरों से दिव्यांग होने का दर्द वही समझ सकता है, जिसने इसे खुद जिया हो. जिले के बुडाना निवासी राकेश कुमार सिरोवा ने बचपन से लेकर युवावस्था तक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन अपनी तकलीफ को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. करीब दो दशक पहले लिया उनका एक संकल्प, आज सैकड़ों दिव्यांगों के लिए नई जिंदगी का आधार बन चुका है. वे आज राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार ऐसे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, जिन्हें अक्सर व्यवस्था तक पहुंचने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है.

राकेश सिरोवा ने बताया कि वे साल 1999 में झुंझुनू पंचायत समिति स्तर पर एक दिव्यांग शिविर में ट्राई साइकिल लेने पहुंचे थे. वहां उन्होंने कई ऐसे दिव्यांग देखे, जो पैरों से चलने में पूरी तरह असमर्थ थे. अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. लगभग रेंग रहे थे. यह दृश्य झकझोर गया. उसी दिन उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद दिव्यांग की आवाज बनेंगे. इसके बाद कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने राजस्थान विकलांग सेवा संस्थान की शुरू किया. इसका नाम बाद में बदलकर राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान कर दिया गया. समय के साथ हरचंद महला, पृथ्वीराज गुर्जर, बाबूलाल कुमावत, कैलाश दर्जी सहित क्षेत्र के बड़े समाजसेवी और दिव्यांग इस मिशन से जुड़ते चले गए.