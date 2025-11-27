कोर्ट ने हत्या के दोषी चार आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया अर्थदंड
Published : November 27, 2025 at 7:41 PM IST
झुंझुनूः जिले की विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने महेश हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश आशीष कुमार कुमावत ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर सजा आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक उदारता न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर करती है. इस मामले में एक नाबालिग का प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि मामला 14 जून 2023 का है. उन्होंने कहा कि तोलासेही निवासी महेश कुमार घर लौट रहे थे. इस दौरान आरोपियों ने उसे रोककर घर में घसीटा और सुनियोजित ढंग से हमला किया. गंभीर चोटों के कारण महेश कुमार की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया और लंबे ट्रायल में अभियोजन पक्ष ने गवाहों व मेडिकल रिपोर्ट से आरोप सिद्ध किए.
नरमी की मांग कीः विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि दोषसिद्धि के बाद सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों की पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर नरमी की मांग की. वहीं, विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार और परिवादी पक्ष अधिवक्ता गोकुलचंद सैनी ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की.
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी महिपाल, सुनीता, रहीश और ऋषभ को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने सुनीता और महिपाल को एससी-एसटी एक्ट के तहत तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है. इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अपराधियों को कठोर दंड ही समाज को स्पष्ट संदेश देता है.