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Jhunjhunu Crime : सरपंच पर जानलेवा हमला करने वाला इनामी बदमाश साथी सहित गिरफ्तार, 3 अवैध पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस जब्त

पुलिस की गिरफ्त में इनामी बदमाश ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: सिंघाना पुलिस थाना और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने बाय गांव के सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में वांछित 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश कपिल उर्फ कपिल पंडित को उसके साथी मनीष पंडित के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, दो देशी कट्टे, दो मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश पर आगामी पंचायतराज चुनावों को देखते हुए जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.