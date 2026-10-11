Jhunjhunu Crime : सरपंच पर जानलेवा हमला करने वाला इनामी बदमाश साथी सहित गिरफ्तार, 3 अवैध पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस जब्त
सिंघाना थाना और डीएसटी की संयुक्त टीम ने दबिश दी. भागने की कोशिश कर रहे दोनों बदमाशों को पीछा कर पकड़ा. जानिए पूरा मामला...
Published : October 11, 2026 at 3:08 PM IST
झुंझुनू: सिंघाना पुलिस थाना और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने बाय गांव के सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में वांछित 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश कपिल उर्फ कपिल पंडित को उसके साथी मनीष पंडित के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, दो देशी कट्टे, दो मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश पर आगामी पंचायतराज चुनावों को देखते हुए जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी: थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर को गश्त और बूथ चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाय सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में वांछित कपिल पंडित अपने साथी के साथ ईश्कपुरा की रोही में ढाणा से रोजड़ा जाने वाले रास्ते पर बालाजी मंदिर के पास मौजूद है. सूचना पर सिंघाना थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी. पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे दोनों संदिग्धों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया.
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11 मामलों में वांछित है कपिल पंडित: थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान कपिल उर्फ कपिल पंडित (23) पुत्र निवासी बाय, थाना नवलगढ़ और मनीष पंडित (22) पुत्र निवासी इकलेहरा, जिला डीग के रूप में हुई. तलाशी के दौरान उनके पास से तीन अवैध हथियार और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने हथियार जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, कपिल पंडित के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसे सक्रिय अपराधी माना गया है. दोनों आरोपियों से हथियारों की सप्लाई और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है.
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इन पुलिसकर्मियों ने निभाई अहम भूमिका: इस कार्रवाई में सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार, योगेश और भूपेंद्र सहित डीएसटी प्रभारी हेमराज मीणा, एएसआई शशिकांत, हेड कांस्टेबल हरीश कुमार व जितेंद्र थाकन तथा कांस्टेबल संदीप कुमार और कुलदीप ने अहम भूमिका निभाई.
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