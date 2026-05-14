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रास्ते के विवाद में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस पहुंची तो बची जान...

युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा. रास्ते को लेकर युवक को करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट. जानिए पूरा मामला...

Dispute Over a Path
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 1:49 PM IST

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झुंझुनू: जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र के डूमोली खुर्द गांव में रास्ते को लेकर एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक को बंधक बनाकर पेड़ से बांध दिया गया और करीब तीन घंटे तक बेरहमी से मारपीट की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने घायल युवक को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने रोहिताश, प्रेम, इंद्रजीत, सरोज, कंचन और उदयसिंह के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह है पूरा मामला : डूमोली खुर्द निवासी राहुल अपने प्लॉट में लगे पेड़-पौधों को पानी देने गया था. इसी दौरान पड़ोसी रोहिताश ने उसे अपने घर बुलाया और रास्ते को लेकर बातचीत शुरू हुई. आरोप है कि राहुल ने प्लॉट के बीच से रास्ता देने से इनकार किया तो विवाद बढ़ गया. इसके बाद रोहिताश और उसके परिवार के सदस्य गुस्से में आ गए और राहुल को पकड़कर पेड़ से बांध दिया.

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परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने राहुल के साथ करीब तीन घंटे तक मारपीट की. जब घटना की सूचना परिजन को मिली तो वे मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने घर का गेट नहीं खोला और युवक को नहीं छोड़ा. इसके बाद परिजनों ने सिंघाना पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने पर सिंघाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर सिंघाना अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद राहुल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे झुंझुनू के राजकीय भगवानदास खेतान जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

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