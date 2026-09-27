झुंझुनूं पहुंची सेवा संकल्प यात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत, हरियाणा के लिए होगी रवाना
यात्रा का जिले मे ठहराव होता है, वहां डिजिटल माध्यम से देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है.
Published : September 27, 2026 at 1:31 PM IST
झुंझुनूं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई सेवा संकल्प यात्रा शनिवार को झुंझुनूं पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया. यह यात्रा 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से बाइक पर सवार भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई थी. केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई यह यात्रा विभिन्न राज्यों और जिलों से होते हुए झुंझुनूं पहुंची है.
हरियाणा के लिए रवाना होगी यात्रा, वाराणसी में होगा समापन: भाजपा कार्यकर्ता जसवंत शिखर ने बताया- झुंझुनूं में ठहराव के बाद यह सेवा संकल्प यात्रा अब हरियाणा राज्य के लिए रवाना होगी. करीब 19 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का अंतिम पड़ाव वाराणसी रहेगा, जहां यात्रा का समापन किया जाएगा. यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए आमजन को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उनके लाभ की जानकारी दी जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को इनसे जोड़ना बताया गया है.
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डिजिटल माध्यम से देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन: जसवंत शिखर ने बताया-यात्रा के दौरान जिस राज्य या जिले में इसका ठहराव होता है, वहां डिजिटल माध्यम से देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है. इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ बाइकर्स की भी सहभागिता रहती है. गुजरात से बाइक और वाहनों के काफिले के साथ शुरू हुई यह सेवा संकल्प यात्रा 19 दिनों का सफर पूरा कर वाराणसी पहुंचेगी. यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के साथ-साथ जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है.
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