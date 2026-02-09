ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग की जनवरी रैंकिंग जारी: झुंझुनूं बना नंबर-1, जानें आपके जिले का क्या है हाल

जयपुर : स्कूल शिक्षा विभाग ने कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी कर दी है. प्रदेशभर के जिलों में शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यालय संचालन और गवर्नेंस से जुड़े पॉइंटर्स के आधार पर तैयार इस जनवरी 2026 रैंकिंग में झुंझुनूं और हनुमानगढ़ ने शीर्ष स्थान बनाया है. वहीं चूरू ने बेहतरीन सुधार के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है. ये रैंकिंग न केवल शैक्षणिक परिणामों को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किस जिले में स्कूल व्यवस्था कितनी प्रभावी और जवाबदेह तरीके से काम कर रही है. हालांकि सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि 100 में से महज 34 अंक प्राप्त करने वाला झुंझुनू प्रदेश में प्रथम है और जिलों के अंक तो इससे भी कम है.

डेटा-आधारित समीक्षा से तय होता है सुधार का रोडमैप : स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि जिला रैंकिंग का उद्देश्य जिलों के प्रदर्शन की नियमित और डेटा-आधारित समीक्षा करना है. हर महीने जिला रैंकिंग और पैरामीटर-वाइज स्कोर की समीक्षा सीएसई सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में की जाती है. जहां कमजोर बिंदुओं की पहचान कर उनके लिए स्पष्ट सुधारात्मक कदम तय किए जाते हैं.

​झुंझुनूं नंबर-1, पर स्कोर ने चौंकाया : शिक्षा विभाग की इस रैंकिंग में झुंझुनूं जिला पूरे प्रदेश में 34 अंकों के साथ पहले पायदान पर रहा है. दूसरे स्थान पर 32 अंकों के साथ हनुमानगढ़ और 31 अंकों के साथ चूरू तीसरे स्थान पर है. हैरानी की बात यह है कि 100 अंकों के कुल मूल्यांकन में से टॉप करने वाले जिले को भी महज 34 अंक मिले हैं. अन्य जिलों का स्कोर तो इससे भी कम है, जिसने शिक्षा के स्तर और रैंकिंग के सख्त मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.