पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप, बेटी के ससुराल समझाइश करने पहुंचे रिटायर्ड फौजी की पीट-पीट कर हत्या
बेटी के ससुराल सुलह करने पहुंचे हरियाणा के रिटायर्ड सूबेदार की ससुराल पक्ष ने पीटकर हत्या कर दी.
Published : November 23, 2026 at 6:15 PM IST
झुंझुनू: जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में चिड़ावा बाईपास पर एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. अपनी बेटी के ससुराल वालों से समझाइश करने पहुंचे हरियाणा निवासी 66 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार सुरेश कुमार की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि बेटी के ससुर, पति और देवर ने उन पर लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी और कस्सी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
दहेज विवाद को सुलझाने आए थे: सुरजगढ़ थाना अधिकारी रामसिंह के अनुसार, सुरेश कुमार 22 नवंबर को अपनी बेटी मोनू से मिलने चिड़ावा आए थे. इसके बाद वह अपने नाती विज्ञान और भतीजे अर्जुन के साथ बेटी के ससुराल पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि वर्ष 2012 में हुई शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार में सुलह की उम्मीद लेकर पहुंचे सुरेश कुमार पर घर के मुख्य द्वार पर ही हमला कर दिया गया.
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पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया: थानाधिकारी ने बताया कि घायल अवस्था में उन्हें पहले चिड़ावा अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए झुंझुनू के बीडीके अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के बेटे अमित कुमार ने अपनी बहन के ससुर मंदरूप, पति होशियार सिंह और देवर जसवीर पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है.
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