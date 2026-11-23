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पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप, बेटी के ससुराल समझाइश करने पहुंचे रिटायर्ड फौजी की पीट-पीट कर हत्या

मोर्चरी हाउस के बाहर मौजूद परिजन ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में चिड़ावा बाईपास पर एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. अपनी बेटी के ससुराल वालों से समझाइश करने पहुंचे हरियाणा निवासी 66 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार सुरेश कुमार की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि बेटी के ससुर, पति और देवर ने उन पर लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी और कस्सी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.