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बड़ी खबर : अंतरराष्ट्रीय चिटफंड गैंग का भंडाफोड़, दुबई में फ्लैट और महंगी गाड़ियों का लालच, 5 गिरफ्तार

झुंझुनू पुलिस ने 11 लग्जरी गाड़ियां, 15 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप जब्त किए हैं. जानिए चौंकाने वाले खुलासे...

Chrometa Chit Fund Racket Busted
लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल और लैपटॉप जब्त (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 10:44 PM IST

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झुंझुनू: जिले के सिंघाना कस्बे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई बेस्ड प्रतिबंधित चिटफंड कंपनी 'क्रोमेटा' से जुड़े अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में कंपनी के 5 प्रमुख एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 11 लग्जरी गाड़ियां, 15 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप जब्त किए गए हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र रजावत ने बताया कि आरोपी लोगों को पानी के जहाज, दुबई में फ्लैट और महंगी लग्जरी गाड़ियों के इनाम का लालच देकर यूएसडीटी (क्रिप्टो) में निवेश करवाने के नाम पर झुंझुनू, सीकर और हरियाणा के लोगों से ठगी कर रहे थे. इसके लिए सिंघाना स्थित एक मैरिज गार्डन में सेमिनार आयोजित कर एक नई लग्जरी गाड़ी को इनाम के तौर पर दिखाकर लोगों को निवेश के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें : फर्जी चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, 10 हजार का इनामी बदमाश 5 साल से था फरार

सूचना मिलने पर बुहाना वृताधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मैरिज गार्डन में दबिश दी और मौके से आरोपियों को पकड़ लिया. जांच में सामने आया कि कंपनी न तो सेबी, आरबीआई और एमसीए में पंजीकृत है और न ही किसी वैध निवेश योजना के तहत संचालित हो रही थी. एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस ने करोड़ों रुपये की संभावित ठगी होने से आम लोगों को बचा लिया. मामले की जांच जारी है.

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