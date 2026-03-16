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बड़ी खबर : अंतरराष्ट्रीय चिटफंड गैंग का भंडाफोड़, दुबई में फ्लैट और महंगी गाड़ियों का लालच, 5 गिरफ्तार

झुंझुनू: जिले के सिंघाना कस्बे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई बेस्ड प्रतिबंधित चिटफंड कंपनी 'क्रोमेटा' से जुड़े अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में कंपनी के 5 प्रमुख एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 11 लग्जरी गाड़ियां, 15 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप जब्त किए गए हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र रजावत ने बताया कि आरोपी लोगों को पानी के जहाज, दुबई में फ्लैट और महंगी लग्जरी गाड़ियों के इनाम का लालच देकर यूएसडीटी (क्रिप्टो) में निवेश करवाने के नाम पर झुंझुनू, सीकर और हरियाणा के लोगों से ठगी कर रहे थे. इसके लिए सिंघाना स्थित एक मैरिज गार्डन में सेमिनार आयोजित कर एक नई लग्जरी गाड़ी को इनाम के तौर पर दिखाकर लोगों को निवेश के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था.