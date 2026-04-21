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झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट का फैसला: 7 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, जयपुर में अभियुक्त को सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू ने बताया कि दुष्कर्म का मामला 5 मई 2025 का है, जब 7 वर्ष 4 माह की अबोध बालिका मौसी के साथ जयपुर से कथा सुनकर रात करीब 11:30 बजे नवलगढ़ पहुंची. तब आरोपी ने घर छोड़ने का झांसा देकर मां-बेटी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया. रास्ते में पेट्रोल खत्म होने का नाटक कर उसने दोनों को उतार दिया. फिर मासूम बालिका को जबरन अपने साथ ले भागा. आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बाद में उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता जैसे-तैसे अपने घर पहुंची. आरोपी की पहचान उदयपुरवाटी के वार्ड नंबर 06 निवासी संत कुमार उर्फ पंकज सैनी हाल निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी, नवलगढ़ के रूप में हुई.

झुंझुनू: शहर की पॉक्सो कोर्ट ने सात साल की बालिका से दुष्कर्म के करीब एक साल पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी संत कुमार उर्फ पंकज सैनी को दोषी ठहराया और उम्रकैद सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 90 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. वहीं, जयपुर पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आकाश को 20 साल की सजा सुनाई है.

साक्ष्यों के आधार पर सजा: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू ने पैरवी की. न्यायालय ने 27 गवाहों के बयानों और 104 दस्तावेजों को मुख्य साक्ष्य मानते हुए आरोपी पंकज को दोषी करार दिया.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा

जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आकाश को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत नेे अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. पीठासीन अधिकारी दीक्षा सूद ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया है. इससे वह न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 14 अक्टूबर, 2023 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर के समय उसकी पत्नी सोकर उठी तो कमरे में 15 वर्षीय पुत्री नहीं थी. जब उसकी तलाश करते हुए वह छत पर गई तो वहां अभियुक्त उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के दिन ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया और बाद में अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अभियोजन पक्ष की कहानी दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ पहले की दुष्कर्म किया था. विरोध करने पर उसने पीडिता को डरा धमकाकर चुप करा दिया था. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.