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झुंझुनू: पिलानी थाने में शिकायत देने गए बुजुर्ग की मौत, मारपीट की घटना बताने गए थे

थाने में शिकायत देने गए बुजुर्ग की मौत ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: जिले के पिलानी क्षेत्र से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने में मारपीट की शिकायत देने पहुंचे एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. बीसनपुरा सेकंड गांव के रहने वाले 70 वर्षीय सुमेर सिंह अपने परिवार के साथ हुई मारपीट की लिखित शिकायत लेकर पिलानी थाने पहुंचे थे. पुलिसकर्मियों को प्रार्थना पत्र सौंपते समय ही वे अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म है.