झुंझुनू: पिलानी थाने में शिकायत देने गए बुजुर्ग की मौत, मारपीट की घटना बताने गए थे
परिवार से मारपीट की शिकायत देने पहुंचे 70 वर्षीय सुमेर सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने और बेहोश होकर गिरने से मौत हो गई.
Published : October 10, 2026 at 9:27 PM IST
झुंझुनू: जिले के पिलानी क्षेत्र से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने में मारपीट की शिकायत देने पहुंचे एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. बीसनपुरा सेकंड गांव के रहने वाले 70 वर्षीय सुमेर सिंह अपने परिवार के साथ हुई मारपीट की लिखित शिकायत लेकर पिलानी थाने पहुंचे थे. पुलिसकर्मियों को प्रार्थना पत्र सौंपते समय ही वे अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म है.
धर्मकांटे पर ट्रैक्टर टकराने से शुरू हुआ था विवाद: थानाधिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि बुजुर्ग की मौत के सटीक और वास्तविक कारणों का पूरी तरह से खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम और मारपीट के आरोपों की गहनता से जांच कर रही है. परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, पूरा विवाद घर के पास स्थित एक धर्मकांटे पर खड़े ट्रैक्टर से शुरू हुआ था. वह ट्रैक्टर सुमेर सिंह के मकान से टकरा गया था, जिसे लेकर सुमेर सिंह की पत्नी राजवंती की ट्रैक्टर चालक से तीखी कहासुनी हो गई. परिजनों का आरोप है कि इस विवाद के बाद धर्मकांटा संचालक शीशपाल, उसके बेटे समेन्द्र सिंह, राजेन्द्र उर्फ राजन और पोते दीपक ने राजवंती के साथ बेरहमी से मारपीट की. जब पत्नी को बचाने के लिए सुमेर सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट और बदसलूकी की.
शिकायत पत्र देते समय अचानक आए चक्कर: इस घटना से आहत और डरे हुए सुमेर सिंह अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग के लिए पिलानी थाने पहुंचे थे. पुलिस के अनुसार, जैसे ही वे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कागज आगे बढ़ा रहे थे, तभी वे अचानक अचेत होकर गिर गए. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए उन्हें सीपीआर (CPR) दिया और आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा: घटना के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मेडिकल बोर्ड से बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया. मामले की जानकारी देते हुए पिलानी थानाधिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि मृतक बुजुर्ग सुमेर सिंह के बेटे मनदीप की लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है.
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