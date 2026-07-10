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Navy Jawan Kuldeep : जन्मदिन के दिन ही अंतिम संस्कार, 3 KM लंबी तिरंगा यात्रा, शव देख बेसुध हुई पत्नी

नेवी जवान कुलदीप को सलाम ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: सूरजगढ़ के घरडू गांव निवासी नेवी जवान कुलदीप दिवाच (27) का शुक्रवार को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर किया गया. सूरजगढ़ थाने से पैतृक गांव तक 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद श्मशान घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर दोपहर करीब 1 बजे भाई प्रदीप ने मुखाग्नि दी. कुलदीप दिवाच की पोस्टिंग मुंबई में थी. 6 जुलाई की सुबह 8 बजे वह स्कूटी से ड्यूटी जा रहे थे. इस दौरान तेज अंधड़ से एक पेड़ टूटकर उन पर गिर गया. हादसे में कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गए. 9 जुलाई को इलाज के दौरान मुंबई में उनका निधन हो गया. तिरंगा यात्रा के दौरान रास्ते भर में जवान के अंतिम दर्शनों के लिए सामाजिक संगठनों के लोग, स्कूली बच्चे और आमजन पहुंचे. जन्मदिन के दिन नेवी जवान की अंत्येष्टि (ETV Bharat Jhunjhunu) तिरंगा यात्रा जवान कुलदीप के गांव पहुंची, जहां जवान की पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई. जैसे ही कुलदीप की पार्थिव देह उनके घर पहुंची, सभी की आंखें नम हो गईं. मां, पत्नी और भाई फूट-फूट कर रोने लगे. 18 माह की बच्ची को भी पिता के अंतिम दर्शनों के लिए लाया गया. पत्नी रोते हुए कहती रही- बेटी बुला रही है, वापस लौट आओ. इसके बाद वह रोते-रोते बेसुध हो गई.