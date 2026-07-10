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Navy Jawan Kuldeep : जन्मदिन के दिन ही अंतिम संस्कार, 3 KM लंबी तिरंगा यात्रा, शव देख बेसुध हुई पत्नी

नेवी जवान कुलदीप दिवाच का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार. मुंबई में आंधी के दौरान उनके ऊपर गिर गया था पेड़.

Pilani Navy Jawan Kuldeep
नेवी जवान कुलदीप को सलाम (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू: सूरजगढ़ के घरडू गांव निवासी नेवी जवान कुलदीप दिवाच (27) का शुक्रवार को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर किया गया. सूरजगढ़ थाने से पैतृक गांव तक 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद श्मशान घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर दोपहर करीब 1 बजे भाई प्रदीप ने मुखाग्नि दी.

कुलदीप दिवाच की पोस्टिंग मुंबई में थी. 6 जुलाई की सुबह 8 बजे वह स्कूटी से ड्यूटी जा रहे थे. इस दौरान तेज अंधड़ से एक पेड़ टूटकर उन पर गिर गया. हादसे में कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गए. 9 जुलाई को इलाज के दौरान मुंबई में उनका निधन हो गया. तिरंगा यात्रा के दौरान रास्ते भर में जवान के अंतिम दर्शनों के लिए सामाजिक संगठनों के लोग, स्कूली बच्चे और आमजन पहुंचे.

जन्मदिन के दिन नेवी जवान की अंत्येष्टि (ETV Bharat Jhunjhunu)

तिरंगा यात्रा जवान कुलदीप के गांव पहुंची, जहां जवान की पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई. जैसे ही कुलदीप की पार्थिव देह उनके घर पहुंची, सभी की आंखें नम हो गईं. मां, पत्नी और भाई फूट-फूट कर रोने लगे. 18 माह की बच्ची को भी पिता के अंतिम दर्शनों के लिए लाया गया. पत्नी रोते हुए कहती रही- बेटी बुला रही है, वापस लौट आओ. इसके बाद वह रोते-रोते बेसुध हो गई.

गार्ड ऑफ ऑनर दिया : अंतिम संस्कार के लिए गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित श्मशान घाट तक नेवी बैंड के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई. श्मशान पहुंचने पर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित किए. इससे पहले गुरुवार को लेफ्टिनेंट कमांडर रजत तोमर के नेतृत्व में दिल्ली और मुंबई से भारतीय नौसेना के जवानों की एक टुकड़ी विशेष वाहन से दिल्ली से पार्थिव देह लेकर सूरजगढ़ पहुंची थी.

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10 जुलाई को जीवन शुरू, 10 जुलाई को अंतिम सफर : तिरंगा यात्रा में शामिल सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने बताया- 10 जुलाई को ही कुलदीप का जन्मदिन है. 10 जुलाई को ही उनका नेवी में सिलेक्शन हुआ था और आज अन्तिम संस्कार भी 10 जुलाई को ही हुआ है. हमें कुलदीप पर गर्व है.

2018 में हुए थे नेवी में भर्ती : जवान कुलदीप दिवाच का जन्म 10 जुलाई, 1999 को हुआ था. उन्होंने 2018 में भारतीय नौसेना में अपनी सेवा शुरू की थी. कुलदीप भारतीय नौसेना में लीडिंग एयर ऑर्डनेंस मैकेनिक (LAOM) के पद पर कार्यरत थे. वे हवाई जत्था 330/भारतीय नौसेना पोत शिकरा पर तैनात थे. यह भारतीय नौसेना की एविएशन (विमानन) शाखा में एक नॉन-कमीशन ऑफिसर (नाविक/सेलर) का पद या रैंक है, जो विमानों के हथियारों और गोला-बारूद के रखरखाव से जुड़ा होता है. कुलदीप दिवाच अपने पीछे मां सुभीता देवी, पत्नी, 18 माह की बेटी और बड़े भाई प्रदीप को छोड़ गए हैं. उनकी मां और पत्नी गृहिणी हैं, जबकि बड़े भाई प्रदीप भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं.

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कुलदीप दिवाच की पोस्टिंग
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