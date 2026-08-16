झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी लापरवाही: उल्टे तिरंगे को दी सलामी, राष्ट्रगान का प्रोटोकॉल भूले अफसर
झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर नवलगढ़ में उल्टे तिरंगे को सलामी दी गई, वहीं जिला मुख्यालय पर अधिकारी राष्ट्रगान का प्रोटोकॉल भूले.
Published : August 16, 2026 at 2:27 PM IST
झुंझुनू: 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर झुंझुनू जिले से प्रशासनिक लापरवाही के दो बड़े मामले सामने आए हैं. जिले के नवलगढ़ उपखंड में जहां उल्टे तिरंगे झंडे को फहराकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सलामी दे दी, वहीं जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रगान के प्रोटोकॉल को लेकर बड़ी चूक देखने को मिली. इन दोनों घटनाओं के बाद अब सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
आम जनता ने दिलाई याद, तब सुधरा उल्टा तिरंगा: नवलगढ़ के सूर्यमंडल मैदान में आयोजित उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को लेकर घोर लापरवाही सामने आई. कार्यक्रम में तिरंगा झंडा उल्टा बंधा हुआ था. जिम्मेदार कर्मचारियों ने बिना जांच किए इसी स्थिति में ध्वजारोहण कर दिया. हद तो तब हो गई जब मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल, स्थानीय तहसीलदार और डीएसपी सुगुन सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने उस उल्टे तिरंगे को सलामी भी दे दी. काफी देर तक किसी भी अधिकारी की नजर इस पर नहीं गई. इसके बाद जब कार्यक्रम में मौजूद आम लोगों ने इस बड़ी चूक को देखा और हंगामा शुरू किया, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली. इसके बाद आनन-फानन में तिरंगे को नीचे उतारकर सीधा किया गया और दोबारा फहराया गया.
आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भाजपा के नेताओं के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान और तिरंगे के सम्मान को लेकर एक के बाद एक गंभीर लापरवाहियां सामने आईं।— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) August 15, 2026
पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ की धुन ही गलत बजा दी गई। इसके बाद नवलगढ़ में भाजपा…
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राष्ट्रगान का उद्बोधन भूल गए अधिकारी: लापरवाही का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. झुंझुनू के जिलास्तरीय मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी राष्ट्रगान के तय प्रोटोकॉल को लेकर बड़ी चूक सामने आई. समारोह के दौरान अधिकारी राष्ट्रगान का उद्बोधन कराना ही भूल गए, जब वहां मौजूद प्रबुद्ध लोगों और नागरिकों ने राष्ट्रगान के समय को लेकर अधिकारियों को याद दिलाया, तब जाकर मंच से राष्ट्रगान शुरू करने की घोषणा की गई. इन दोनों मामलों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है.