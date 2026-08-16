ETV Bharat / state

झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी लापरवाही: उल्टे तिरंगे को दी सलामी, राष्ट्रगान का प्रोटोकॉल भूले अफसर

झुंझुनू: 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर झुंझुनू जिले से प्रशासनिक लापरवाही के दो बड़े मामले सामने आए हैं. जिले के नवलगढ़ उपखंड में जहां उल्टे तिरंगे झंडे को फहराकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सलामी दे दी, वहीं जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रगान के प्रोटोकॉल को लेकर बड़ी चूक देखने को मिली. इन दोनों घटनाओं के बाद अब सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

आम जनता ने दिलाई याद, तब सुधरा उल्टा तिरंगा: नवलगढ़ के सूर्यमंडल मैदान में आयोजित उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को लेकर घोर लापरवाही सामने आई. कार्यक्रम में तिरंगा झंडा उल्टा बंधा हुआ था. जिम्मेदार कर्मचारियों ने बिना जांच किए इसी स्थिति में ध्वजारोहण कर दिया. हद तो तब हो गई जब मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल, स्थानीय तहसीलदार और डीएसपी सुगुन सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने उस उल्टे तिरंगे को सलामी भी दे दी. काफी देर तक किसी भी अधिकारी की नजर इस पर नहीं गई. इसके बाद जब कार्यक्रम में मौजूद आम लोगों ने इस बड़ी चूक को देखा और हंगामा शुरू किया, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली. इसके बाद आनन-फानन में तिरंगे को नीचे उतारकर सीधा किया गया और दोबारा फहराया गया.