लोहार्गल बरखंडी बाबा मंदिर महंत सूरजदास की मौत से आक्रोश, शव 300 मीटर गहरी खाई में मिला
मंदिर की तिजोरी टूटी और नकदी गायब मिलने से लूट के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है.
Published : September 29, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 1:16 PM IST
झुंझुनू: लोहार्गल धाम स्थित बरखंडी बाबा मंदिर के महंत 80 वर्षीय संत सूरजदास महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वे कई वर्षों से मंदिर में सेवा पूजा कर रहे थे. महंत 26 सितंबर की शाम से लापता थे. शिष्यों, ग्रामीणों और पुलिस ने पहाड़ियों में तलाश की तो शव करीब 300 मीटर गहरी तलहटी में घनी झाड़ियों के बीच मिला. दुर्गम पहाड़ी होने से शव तक पहुंचना और उसे नीचे लाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. ग्रामीणों ने खुद तलाश कर शव का पता लगाया. इसके बाद भी रेस्क्यू में देरी पर लोगों में नाराजगी है. एयरलिफ्ट कर शव निकालने की मांग उठी है. संत समाज और ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि जब तक शव सुरक्षित नीचे नहीं आता, लोहार्गल बंद रहेगा. क्षेत्र में तनाव बना हुआ है.
मौके पर एएसआई ज्ञान सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश सैनी और निहाल सिंह की टीम मौजूद रही. रेस्क्यू टीम सोमवार देर शाम पहुंची, लेकिन अंधेरा और रास्ता दुर्गम होने की वजह से शव बाहर नहीं निकाला जा सका. इधर, मंदिर की तिजोरी टूटी और नकदी गायब मिलने से लूट के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि एएसआई ज्ञान सिंह ने कहा है कि पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे.
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ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की और शव का पता लगाया, लेकिन इसके बाद भी शव को बाहर निकालने की कार्रवाई को लेकर नाराजगी है. स्थानीय स्तर पर शव को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान तक लाने की मांग भी उठी है. मौके पर एएसआई ज्ञान सिंह सहित पुलिस टीम ने बरखंडी के आसपास की पहाड़ियों में तलाश शुरू की. तलाशी के दौरान पहाड़ी के नीचे तराई में घनी झाड़ियों के बीच महंत का शव मिला. क्षेत्र दुर्गम और पहाड़ी होने के कारण शव को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण रहा. इसके लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. देर शाम टीम लोहार्गल पहुंची, शव को पहाड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सका था. रेस्क्यू के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. पुलिस घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी.
ग्रामीणों में रोष: मामले को लेकर संत समाज और ग्रामीणों में गहरा रोष है. मंदिर से जुड़ी तिजोरी टूटे होने और नकदी गायब होने की बात भी सामने आई है, जिसके चलते कुछ लोगों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है. हालांकि पुलिस जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी. संत समाज और ग्रामीणों ने लोहार्गल बंद का आह्वान किया है. वे संत सूरजदास महाराज का शव पहाड़ियों से सुरक्षित नीचे लाने की मांग कर रहे हैं.
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