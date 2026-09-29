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लोहार्गल बरखंडी बाबा मंदिर महंत सूरजदास की मौत से आक्रोश, शव 300 मीटर गहरी खाई में मिला

मंदिर महंत सूरजदास ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: लोहार्गल धाम स्थित बरखंडी बाबा मंदिर के महंत 80 वर्षीय संत सूरजदास महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वे कई वर्षों से मंदिर में सेवा पूजा कर रहे थे. महंत 26 सितंबर की शाम से लापता थे. शिष्यों, ग्रामीणों और पुलिस ने पहाड़ियों में तलाश की तो शव करीब 300 मीटर गहरी तलहटी में घनी झाड़ियों के बीच मिला. दुर्गम पहाड़ी होने से शव तक पहुंचना और उसे नीचे लाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. ग्रामीणों ने खुद तलाश कर शव का पता लगाया. इसके बाद भी रेस्क्यू में देरी पर लोगों में नाराजगी है. एयरलिफ्ट कर शव निकालने की मांग उठी है. संत समाज और ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि जब तक शव सुरक्षित नीचे नहीं आता, लोहार्गल बंद रहेगा. क्षेत्र में तनाव बना हुआ है.