ETV Bharat / state

झुंझुनू में जश्न: अग्निवीरों का कार्यकाल 6 साल होने पर वीरों की धरती पर खुशी की लहर, पूर्व सैनिकों ने सराहा

अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 से बढ़ाकर 6 साल हुई ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: अग्निवीर योजना के तहत सेवा अवधि चार साल से बढ़ाकर छह साल किए जाने की खबर से झुंझुनू जिले में खुशी का माहौल है. सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के साथ ही पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. पूर्व सैनिकों ने इसे सरकार का बेहतर और सराहनीय निर्णय बताते हुए अपना समर्थन जताया है तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है.