झुंझुनू में जश्न: अग्निवीरों का कार्यकाल 6 साल होने पर वीरों की धरती पर खुशी की लहर, पूर्व सैनिकों ने सराहा
अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 से बढ़ाकर 6 साल करने के फैसले से झुंझुनू के युवाओं और पूर्व सैनिकों ने खुशी जताई.
Published : November 4, 2026 at 8:32 PM IST
झुंझुनू: अग्निवीर योजना के तहत सेवा अवधि चार साल से बढ़ाकर छह साल किए जाने की खबर से झुंझुनू जिले में खुशी का माहौल है. सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के साथ ही पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. पूर्व सैनिकों ने इसे सरकार का बेहतर और सराहनीय निर्णय बताते हुए अपना समर्थन जताया है तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है.
पूर्व सैनिकों और संगठनों ने बताया सकारात्मक कदम: पूर्व सैनिकों और उनके संगठनों का कहना है कि अग्निवीर योजना में सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला युवाओं और सेना दोनों के लिहाज से एक सकारात्मक कदम है. इससे अग्निवीरों को सेना में अधिक समय तक सेवाएं देने, सैन्य प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय युवाओं के हित में है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए.
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वीरों की भूमि के युवाओं में भारी उत्साह: वहीं जिले के युवाओं में भी इस फैसले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. युवाओं का कहना है कि झुंझुनूं वीरों की धरती है. यहां हर घर से कोई न कोई सेना में जाकर देश की सेवा करता है. जिले के गांव-गांव में सेना में भर्ती होने की परंपरा रही है. ऐसे में अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ना यहां के युवाओं के लिए विशेष खुशी की बात है.
भविष्य की चिंता दूर होने से बढ़ेगा मनोबल: युवाओं ने कहा कि पहले चार साल की सेवा अवधि को लेकर भविष्य और रोजगार की चिंता रहती थी. अवधि बढ़ने से उन्हें सेना में अधिक समय तक काम करने और अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा. इससे सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं का उत्साह भी बढ़ेगा. पूर्व सैनिकों, संगठनों और युवाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि झुंझुनू हमेशा से देश को वीर सैनिक देने में अग्रणी रहा है. सरकार का यह कदम सैनिकों और युवाओं के मनोबल को मजबूत करने वाला साबित होगा.
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