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कैश डालने वाले दो कर्मचारी लापता, 28 ATM की थी जिम्मेदारी

झुंझुनू: एटीएम मशीनों में नकदी भरने का काम करने वाली एक निजी कंपनी के दो कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं. उनके गायब होने के बाद जब कंपनी ने आंतरिक ऑडिट शुरू किया तो पता चला कि एटीएम से एक करोड़ से अधिक रुपयों का गबन किया गया है. अभी सटीक राशि कितनी है, इसका पता नहीं चला है. आरोपियों ने भागते समय कैश वैन और उसमें रखी एटीएम की सभी चाबियां भी वहीं छोड़ दी.

यह है पूरा मामला : ​आरोपी कर्मचारियों की हो गई है. ये दोनों पिछले एक साल से पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र के एटीएम में कैश डालने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. शनिवार को ये दोनों अचानक काम से नदारद हो गए. जब काफी समय तक इनका पता नहीं चला तो कंपनी प्रबंधन ने कैश वैन की जांच की. वैन की तलाश की तो पिलानी इलाके में वैन लावारिस हालत में खड़ी मिली. वैन की तलाशी में एटीएम की चाबियां सुरक्षित मिलीं, लेकिन जो नकदी मशीनों में होनी चाहिए थी, वह गायब थी.

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जांच में सामने आया गबन का बड़ा आंकड़ा : ​कंपनी की ऑडिट टीमों ने जब मशीनों का मिलान शुरू किया, तो शुरुआती आंकड़े चौंकाने वाले निकले. केवल पिलानी क्षेत्र की मशीनों की जांच में ही 30 लाख से अधिक का कैश कम पाया गया. अभी अन्य ATM में कैश मिलान की जांच चल रही है. अभी तक कुल आधे ही एटीएम की जांच हो पाई है.