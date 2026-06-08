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इंसानियत शर्मसार : कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बुलाकर 10 वर्षीय बालक से कुकर्म, जानिए पूरा मामला

झुंझुनू में इंसानियत शर्मसार. 10 वर्षीय बालक से कुकर्म. बालक का मेडिकल कराकर आरोपी को किया डिटेन.

Jhunjhunu Misdeed Case
पुलिस थाना पिलानी और एफएसएल टीम (Source : Jhunjhunu Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 7:30 PM IST

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झुंझुनू: जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है. एक मासूम की मासूमियत के साथ कथित तौर पर ऐसा खिलवाड़ किया गया, जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है. पिलानी थाना क्षेत्र के एक 10 वर्षीय बालक को आरोपी ने कथित रूप से कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. आरोप है कि वह बच्चे को जलदाय विभाग के एक पंप हाउस में ले गया, जहां उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया.

थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया है. पूरे मामले की जांच वृताधिकारी विकास धींधवाल के नेतृत्व में की जा रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है. घटना के बाद सहमा और डरा हुआ मासूम जब अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई तो परिवार के होश उड़ गए. परिजन तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई और लिखित शिकायत सौंपी.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई : घटना की जांच के लिए सीकर से एफएसएल टीम और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए हैं, ताकि मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और दोषी के खिलाफ मजबूत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. जानकारी के अनुसार आरोपी विवाहित है और हरियाणा के सतनाली के समीप स्थित एक गांव का निवासी है. वह अपने पिता के स्थान पर नौकरी पर लगा था.

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