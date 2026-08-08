झुंझुनू सड़क हादसा: कैंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, गाड़ी में लगी आग
दोनों मृतक होटल से खाना खाकर घर लौट रहे थे. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की.
Published : August 8, 2026 at 1:02 PM IST
झुंझुनू: जिले के बड़ागांव में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक हांसलसर गांव के निवासी प्रदीप राव (30) और सुभाष (32) थे, जो एक होटल से खाना खाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक की सीकर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.
कैंपर में लगी आग: गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी इंद्रप्रकाश यादव ने बताया कि हादसे के बाद कैंपर चालक ने गाड़ी भगाने का प्रयास किया, लेकिन करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर टायर ब्लास्ट होने से कैंपर में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक घटना की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और इलाके में तनाव का माहौल बन गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और मौके से भागने की कोशिश कर रहे कैंपर सवार दो लोगों को पकड़ लिया, जबकि दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे.
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दो आरोपी हिरासत में: सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी इंद्रप्रकाश यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुढ़ागौड़जी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.