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बड़ी कार्रवाई : 8.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते ग्राम सेवक गिरफ्तार

रिश्वत लेते ग्राम सेवक गिरफ्तार. आवासीय प्लॉट के व्यावसायिक उपयोग का डर दिखाकर मांगी थी रकम.

ACB Action
8.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते ग्राम सेवक गिरफ्तार (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 9:00 PM IST

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झुंझुनू: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की झुंझुनू टीम ने सूरजगढ़ क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरला ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) राजकुमार को 8 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी ग्राम सेवक ने यह राशि एक परिवादी से उसके आवासीय प्लॉट के व्यावसायिक रूपांतरण (कन्वर्जन) के नाम मांगी थी.

यह है पूरा मामला : ​ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) नरेंद्र पूनिया ने बताया कि गत 9 तारीख को परिवादी राजेंद्र सैनी (निवासी किशोरपुरा) ने ब्यूरो के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी. राजेंद्र सैनी ने बेरला गांव में एक आवासीय प्लॉट ले रखा है, जिस पर उसने बकायदा ड्रग लाइसेंस लेकर मेडिकल की दुकान खोल रखी है.

ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jhunjhunu)

​इस महीने की 1 तारीख को बेरला और लोटिया ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे ग्राम सेवक राजकुमार ने परिवादी राजेंद्र को एक नोटिस थमाया. नोटिस में कहा गया कि वह गांव में आवासीय भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है, जो कि अवैध है। ग्राम सेवक ने परिवादी पर दबाव बनाया कि वह इस संबंध में अपने साक्ष्य लेकर आए.

10 लाख से शुरू हुआ सौदा, 8.50 लाख में तय हुआ : ​जब परिवादी राजेंद्र सैनी ग्राम सेवक राजकुमार से मिलने पहुंचा, तो आरोपी ने उसे डराते हुए कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है और इस मामले को रफा-दफा करने तथा कन्वर्जन के नाम पर 10 लाख रुपये का खर्चा आएगा. परेशान होकर परिवादी ने झुंझुनूं ACB को इसकी जानकारी दी.

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​ACB टीम ने जब शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया, तो मामला पूरी तरह सही पाया गया. सत्यापन के दौरान आरोपी ग्राम सेवक 8 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने पर राजी हुआ.

​कार्यालय से मेडिकल स्टोर और फिर सूरजगढ़ में ट्रैप : ​एएसपी नरेंद्र पूनिया ने बताया कि आरोपी ग्राम सेवक ने रिश्वत की रकम वसूलने के लिए परिवादी को काफी चक्कर कटवाए. पहले उसने परिवादी को अपने कार्यालय बुलाया, फिर वहां से यह कहकर भेज दिया कि वह खुद उसकी मेडिकल की दुकान पर आकर रकम लेगा. इसके बाद वह वहां से भी निकल गया और आखिरकार सूरजगढ़ में एक निजी मेडिकल स्टोर पर परिवादी को पैसे लेकर बुलाया.

​जैसे ही परिवादी राजेंद्र सैनी ने सूरजगढ़ में आरोपी ग्राम सेवक राजकुमार को 8.50 लाख रुपये थमाए, वैसे ही पहले से तैयार बैठी ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है. ACB की टीम आरोपी ग्राम सेवक को हिरासत में लेकर सूरजगढ़ थाने में आगे की कागजी कार्रवाई और पूछताछ में जुटी हुई है.

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