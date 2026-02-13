ETV Bharat / state

वर्ल्ड रेडियो डे: रेडियो से बनी झारखंड के इस शहर की पहचान, फरमाइशी गीतों से हुआ मशहूर

कोडरमा: 13 फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है. रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए विश्विख्यात कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर से गानों की फरमाइश करने वाले रेडियो के दीवाने भले ही कम हो गए हो, लेकिन आज भी झुमरी तिलैया के जर्रे जर्रे में रेडियो की आवाज बसी है. ये आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र है और आप सुन रहे हैं विविध भारती. रेडियो पर विविध भारती में गीतमाला कार्यक्रम में अमीन सयानी की इस आवाज को सुनने के साथ कोडरमा के छोटे से झुमरी तिलैया शहर का नाम चर्चा में आ जाता था.

रेडियो के जरिए मिली झुमरी तिलैया को पहचान

झुमरी तिलैया से एक बड़ा तबका रेडियो पर अपने पसंदीदा गीतों के लिए फरमाइश भेजा करते थे. इन बातों को लेकर आज इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आज विश्व रेडियो दिवस है. रामेश्वर मोदी, गंगालाल मगधिया, राजेंद्र प्रसाद, जगन्नाथ साहू, पवन कुमार अग्रवाल जैसे कई ऐसे नाम हैं जो खुद तो जीवित नहीं हैं लेकिन, रेडियो के जरिए झुमरी तिलैया शहर को पहचान दिला गए, जिस वक्त रेडियो मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, उस वक्त गीतों की फरमाइश के साथ नाम एक बड़ी बात हुआ करती थी. साल 1960 से 1990 तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा.

संवाददाता भोला शंकर की रिपोर्ट (Etv Bharat)

रेडियो पर नाम सुनने का था बड़ा क्रेज

झारखंड एवं बिहार की सीमा पर अवस्थित कोडरमा के झूमरी तिलैया शहर के जिन श्रोताओं का नाम फरमाइशी गीतों में लिया जाता था और जिन पोस्ट कार्ड के जरिए फरमाइशी गीतों को रेडियो पर सुनाने की डिमांड की जाती थी उन पोस्टकार्ड को आज भी श्रोता परिवार संजोकर रखे हैं. श्रोता परिवार के लोग बताते हैं कि उस समय रेडियो पर नाम सुनने का क्रेज कुछ ऐसा हुआ करता था कि लोग अपना पोस्टकार्ड पहले भेजने के लिए जद्दोजहद करते थे.