वर्ल्ड रेडियो डे: रेडियो से बनी झारखंड के इस शहर की पहचान, फरमाइशी गीतों से हुआ मशहूर
कोडरमा के झुमरी तिलैया को पहचान रेडियो से मिली. रिपोर्ट में जानिए कैसे.
Published : February 13, 2026 at 3:28 PM IST
कोडरमा: 13 फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है. रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए विश्विख्यात कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर से गानों की फरमाइश करने वाले रेडियो के दीवाने भले ही कम हो गए हो, लेकिन आज भी झुमरी तिलैया के जर्रे जर्रे में रेडियो की आवाज बसी है. ये आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र है और आप सुन रहे हैं विविध भारती. रेडियो पर विविध भारती में गीतमाला कार्यक्रम में अमीन सयानी की इस आवाज को सुनने के साथ कोडरमा के छोटे से झुमरी तिलैया शहर का नाम चर्चा में आ जाता था.
रेडियो के जरिए मिली झुमरी तिलैया को पहचान
झुमरी तिलैया से एक बड़ा तबका रेडियो पर अपने पसंदीदा गीतों के लिए फरमाइश भेजा करते थे. इन बातों को लेकर आज इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आज विश्व रेडियो दिवस है. रामेश्वर मोदी, गंगालाल मगधिया, राजेंद्र प्रसाद, जगन्नाथ साहू, पवन कुमार अग्रवाल जैसे कई ऐसे नाम हैं जो खुद तो जीवित नहीं हैं लेकिन, रेडियो के जरिए झुमरी तिलैया शहर को पहचान दिला गए, जिस वक्त रेडियो मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, उस वक्त गीतों की फरमाइश के साथ नाम एक बड़ी बात हुआ करती थी. साल 1960 से 1990 तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा.
रेडियो पर नाम सुनने का था बड़ा क्रेज
झारखंड एवं बिहार की सीमा पर अवस्थित कोडरमा के झूमरी तिलैया शहर के जिन श्रोताओं का नाम फरमाइशी गीतों में लिया जाता था और जिन पोस्ट कार्ड के जरिए फरमाइशी गीतों को रेडियो पर सुनाने की डिमांड की जाती थी उन पोस्टकार्ड को आज भी श्रोता परिवार संजोकर रखे हैं. श्रोता परिवार के लोग बताते हैं कि उस समय रेडियो पर नाम सुनने का क्रेज कुछ ऐसा हुआ करता था कि लोग अपना पोस्टकार्ड पहले भेजने के लिए जद्दोजहद करते थे.
पोस्टकार्ड के जरिए दी जाती थी गानों की फरमाइश
रेडियो श्रोताओं ने अपने नाम के पोस्टकार्ड भी छापकर रखे हुए हैं. पोस्टकार्ड में गानों की फरमाइश लिखी जाती थी और जब विविध भारती के गीतमाला कार्यक्रम में लोग यह सुनते थे, कि इस गाने की फरमाइश कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर से रामेश्वर मोदी ने की है तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था.
टेक्नोलॉजी के दौर में सिमटा रेडियो का दौर
रेडियो का सफर भले ही टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ दूसरे विकल्पों के साथ साथ मोबाइल में सिमट गया हैं लेकिन एक समय ऐसा था जब रेडियो मनोरंजन का एक मात्र साधन हुआ करता था. बावजूद इसके आज भी झुमरी तिलैया शहर में रेडियो की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो के जरिए 'मन की बात' कार्यक्रम में लोगों के साथ संवाद अलग-अलग विकल्पों में रेडियो की लोकप्रियता को चार चांद लगा रहा है.
