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अयोध्या में गूंजा झूलनोत्सव का उल्लास: 500 साल बाद कुबेर टीला पहुंचे चारों भाई; तृतीया से पूर्णिमा तक झूले पर दर्शन देंगे रामलला

श्रीरामलला की पालकी यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनी. जय श्रीराम के जयघोष से पूरा वातावरण राममय हो गया. इस दौरान भगवान को अत्यंत सुंदर झूले में झुलाया गया और साथ ही उन्हें विशेष भोग भी अर्पित किया गया.

शाम करीब चार बजे श्रीरामलला को फूलों से सजी चांदी की पालकी में विराजमान कराया गया. इसके बाद यह भव्य पालकी यात्रा मंदिर परिसर से होते हुए कुबेर टीला पहुंची, जहां करीब दो घंटे तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-अर्चना और झूलनोत्सव के कार्यक्रम श्रद्धापूर्वक आयोजित किए गए.

अयोध्या: राम मंदिर निर्माण के बाद इस वर्ष झूलनोत्सव के अवसर पर रामनगरी में भव्य दृश्य देखने को मिला. करीब 500 वर्षों के बाद यह पहला मौका था, जब श्रीरामलला मंदिर परिसर से बाहर निकलकर कुबेर टीला पर झूला विहार के लिए पधारे.

अयोध्या में उत्सव का माहौल

इस भव्य आयोजन के साथ ही रामनगरी के दर्जनों अन्य मंदिरों में भी भगवान श्रीराम अपनी अर्धांगिनी माता सीता और चारों भाइयों के साथ झूला झूलते नजर आए. प्राचीन परंपरा के अनुसार, भगवान के विग्रहों को आकर्षक ढंग से सजाकर झूला विहार कराया गया. इस अवसर पर अयोध्या के ऐतिहासिक मणि पर्वत पर भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. यहां सिया-राम और चारों भाइयों के मनमोहक झूला विहार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे. इस उत्सव के दौरान पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय बना रहा.

अनादिकाल से चली आ रही झूलनोत्सव की परंपरा

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि झूलनोत्सव की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है. पहले श्री रामलला पंचमी तिथि से सूक्ष्म रूप में झूला झूलते थे. इस बार राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अन्य मंदिरों की तरह यहां भी तृतीया से पूर्णिमा तक झूलनोत्सव मनाया जाए.

अयोध्या में गूंजा झूलनोत्सव का उल्लास (Photo Credit; ETV Bharat)

इसी के तहत शनिवार को चारों भाइयों के साथ श्री रामलला की पालकी ने कुबेर टीला पर विहार किया, जहां शाम 4 बजे से 7 बजे तक विशेष पद गायन का आयोजन हुआ. रविवार से सुबह की श्रृंगार आरती के बाद ठाकुर जी झूले पर विराजमान हो जाएंगे. दोपहर में भोग लगने के बाद वे दोबारा झूले पर आएंगे और रात को शयन आरती तक भक्तों को झूले पर ही दर्शन देंगे. इसके साथ ही, आज (शनिवार) मणि पर्वत पर अयोध्या के अन्य सभी मंदिरों से उत्सव विग्रह आए हैं, जहां श्री रामचरितमानस के गायन के साथ झूलनोत्सव की शुरुआत हुई. यह उत्सव पूर्णिमा तक चलेगा.

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