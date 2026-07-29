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राम नगरी अयोध्या के मंदिरों में झूलनोत्सव शुरू, एक माह तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन

रंग महल के महंत राम शरण दास ने कहा कि आचार्यों की परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है.

राम नगरी अयोध्या के मंदिर में झूलनोत्सव शुरू
राम नगरी अयोध्या के मंदिर में झूलनोत्सव शुरू (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:23 PM IST

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अयोध्या : श्रावण माह की शुरुआत के साथ रंग महल मंदिर में भगवान के झूलोत्सव का आयोजन भी प्रारंभ हो गया है. देर शाम बुधवार को भगवान श्रीराम तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान कराये गए. इस दौरान इन मंदिरों में भव्य आरती के साथ उत्सव की परंपरा की शुरुआत हुई. प्रतिदिन शाम होते ही भगवान के सामने तरह-तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन एक माह तक किया जायेगा.

राम नगरी अयोध्या के मंदिर में झूलनोत्सव शुरू (Video credit: ETV Bharat)

रंग महल के महंत राम शरण दास ने कहा कि आचार्यों की परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है. गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान का जन्मोत्सव प्रारंभ होता है. उन्होंने कहा कि आज से झूलनोत्सव प्रारम्भ हुआ है. गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान और माता सीता को शाम होते ही झूले पर विराजमान कराया गया. भव्य आयोजन के साथ सावन उत्सव की शुरुआत भी हो गई है और पूरे माह गीत-संगीत का आयोजन किया जाएगा.


अयोध्या में 5000 से अधिक मठ मंदिर हैं. जिसमें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया से सभी मंदिरों में झूलनोत्सव शुरू हो जायेगा. उसके पहले अयोध्या के पवित्र स्थल मणि पर्वत पर भगवान के विग्रह को झूला झूलाये जाने की परम्परा को पूरा किया जायेगा. जिसमें शामिल होने के लिए लाखों में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे.

त्रेतायुग से शुरू हुई परमंपरा : राम नगरी में झूलनोत्सव की परम्परा आदिकाल से परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है. पुराणों में वर्णित है कि जब मां सीता और भगवान श्री राम विवाह उपरांत अयोध्या पहुंचे थे, तो राजा जनक ने अपनी पुत्री को उपहार स्वरूप बड़ी संख्या में मणियों को भी साथ भेजा था. इन मणियों की संख्या इतनी थी कि राजमहल में नहीं रखा जा सका, तो राजा दशरथ ने इन सभी मणियों को अयोध्या के दक्षिण क्षेत्र स्थित विद्या कुंड के पास रखवा दिया.

मणियों की संख्या अधिक होने के कारण यह एक पर्वत जैसा बन गया, तभी से इस स्थान का नाम मणि पर्वत पड़ा. इस स्थान पर लगने वाला झूलोंत्सव उस समय से ही शुरू हुआ था. माता सीता श्रावण मास में अपने मायके जनकपुरी न जाकर मणियों से बने पर्वत को ही अपना मायका मानकर पंचमी मनायीं और उस स्थान पर भगवान श्री राम के साथ जाकर झूला झूलती थी. तभी से इस स्थान को लेकर झूलनोत्सव परंपरा चलती आ रही है.

यह भी पढ़ें : राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी तक, अयोध्या के हर मंदिर में मनाया जा रहा झूलनोत्सव

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