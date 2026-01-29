ETV Bharat / state

CHO प्रतिमा मौत मामला: झासा ने की आपात बैठक, सीएचओ संघ के अध्यक्ष पर लगा महिला डॉक्टरों को धमकाने का आरोप

आपात बैठक में झासा के सदस्य ( Etv bharat )