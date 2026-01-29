ETV Bharat / state

CHO प्रतिमा मौत मामला: झासा ने की आपात बैठक, सीएचओ संघ के अध्यक्ष पर लगा महिला डॉक्टरों को धमकाने का आरोप

रांची में सीएचओ प्रतिमा मौत के मामले में झासा ने आपात बैठक की.

JASA members in emergency meeting
आपात बैठक में झासा के सदस्य (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 7:56 AM IST

3 Min Read
रांची: सीएचओ प्रतिमा कुमारी की इलाज में कोताही और रिम्स रेफर के बाद हुई मौत मामले में सीएचओ और डॉक्टरों का संगठन अब आमने सामने आ गया है. सदर अस्पताल परिसर के डॉक्टर चैंबर में सरकारी डॉक्टरों के संगठन, झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन (झासा) की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई. इस दौरान झारखंड राज्य सीएचओ संघ अध्यक्ष सोनी प्रसाद और उनके 10-12 सहयोगियों पर डॉक्टरों को धमकाने, महिला चिकित्सकों की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई.

बैठक में शामिल पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रतिमा कुमारी की मौत हुई है, उनका मामला बेहद क्रिटिकल था. सदर अस्पताल की दो योग्य और अनुभवी महिला चिकित्सक उनका इलाज कर रही थी. कहीं इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. इसके बावजूद अगर इस तरह चिकित्सकों को अपमानित और प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर हम लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि हर मरीज को हम रिम्स रेफर कर दें.

सीएचओ प्रतिमा मौत मामले में झासा सदस्यों के बयान (Etv bharat)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कांके की कुम्हारिया की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) प्रतिमा कुमारी की रांची सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान स्थिति बिगड़ने और फिर आनन फानन में रिम्स रेफर करने के बाद मौत हो गई थी. इसके बाद से राज्यभर के सीएचओ काफी आक्रोशित हैं.

मृतक के प्रसव के समय इलाज में कोताही का आरोप लगाते हुए रांची जिले के अलग-अलग प्रखंडों से बड़ी संख्या में महिला सीएचओ, सिविल सर्जन, रांची से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग के साथ साथ इलाज में कोताही बरतने वाली महिला चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की थी.

सीएचओ संघ की प्रदेश अध्यक्ष का क्या था आरोप

झारखंड राज्य सीएचओ संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी प्रसाद का आरोप था कि सदर अस्पताल में लगातार गायनी विभाग में लापरवाही की खबर मिलती रहती है. पिछले साल भी कांके की एक नर्स की मौत इसी तरह इलाज के दौरान हो गयी थी. उन्होंने परिजनों के बिना सहमति लिए प्रतिमा का ऑपेरशन करने का भी आरोप लगाया था.

सीएचओ संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी प्रसाद का कहना था कि माइल्ड डिलीवरी पेन लेकर प्रतिमा, सदर अस्पताल पहुंची थी, उसका सदर अस्पताल की जगह बगल के निजी अस्पताल में अल्ट्रा सोनोग्राफी कराई गई, फिर एक यूनिट ब्लड इंतजाम करने को कहा गया और इस बीच बिना अनुमति के प्रतिमा का ऑपेरशन कर दिया गया.

सोनी प्रसाद ने आरोप लगाया कि जब स्थिति खराब हो गयी तो उसे रिम्स भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गयी. सीएचओ संघ ने मामले की उच्चस्तरीय जांच और जांच कमेटी में सीएचओ संघ से एक प्रतिनिधि को शामिल करने के साथ-साथ दोषी दोनों महिला चिकित्सक डॉ. समरीना और डॉ. श्वेता लाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी.

State level meeting of JASA
झासा की प्रदेश स्तरीय बैठक (Etv bharat)

झासा की बैठक में शामिल रहे ये डॉक्टर्स

झासा की बैठक में डॉ. अनुभा शर्मा, डॉ. रश्मि प्रसाद, डॉ. वसुधा गुप्ता, डॉ. ज्योतिका सिंह, डॉ. अनिता सिंह, डॉ. प्रणति बाखला, डॉ. समरीना, डॉ. श्वेता लाल, डॉ. शिल्पा तिग्गा, डॉ. वंदिता सिंह, डॉ. रश्मि सिंह, डॉ. विकास बल्लभ, डॉ. नीरज, डॉ. एस प्रसाद, डॉ. बिमलेश/कुमार सिंह, डॉ. मृत्युंजय ठाकुर, डॉ. अखिलेश झा, डॉ. रंजू सिन्हा, डॉ. आरके सिंह, डॉ. किरण चंदेल, डॉ. उषा सिंह, डॉ. स्टीफन खेस और डॉ अंशु टोप्पो शामिल रहे.

