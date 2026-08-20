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अयोध्या के 5000 मंदिरों में झूला उत्सव; धार्मिक पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा देने वाला पर्व

अयोध्या के मंदिरों में झूले और झांकियों संग धार्मिक उत्सव का माहौल.

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अयोध्या के मंदिरों में झूला उत्सव. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 3:36 PM IST

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अयोध्या: सावन आते ही अयोध्या में करीब 5000 मंदिरें झूला उत्सव के रंग में रंग जाती हैं. रामनगरी के बड़े मंदिरों से लेकर गली-मोहल्लों के छोटे मंदिरों तक भगवान के विग्रहों को सुंदर झूलों पर विराजमान कराकर उत्सव मनाया जा रहा है. मंदिरों में सजी झांकियां, भजन-कीर्तन और कजरी गीत श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं. इस बार झूला उत्सव धार्मिक आस्था के साथ अयोध्या के पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी गति दे रहा है.

सीताराम दास, महंत (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, झूला उत्सव के दौरान अयोध्या में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है. राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, लक्ष्मण किला, मणिराम दास छावनी समेत प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. सावन मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से होटल, धर्मशाला, ई-रिक्शा, प्रसाद, फूल-माला और पूजा सामग्री के कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है. स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक उत्सव के दिनों में बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना तक बढ़ जाती है.

झूले और झांकियां तैयार करने में स्थानीय कारीगरों की बड़ी भूमिका है. लकड़ी, पीतल, चांदी, कपड़े, फूल और सजावटी सामग्री से झूले तैयार किए जाते हैं. मंदिरों की परंपरा और बजट के अनुसार इनका डिजाइन तय होता है. कई स्थानों पर कारीगर महीनों पहले से झूले और झांकियों की तैयारी शुरू कर देते हैं.

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झूला उत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)

अयोध्या के झूला उत्सव की खासियत ये है कि इसमें भक्ति के साथ लोक परंपराएं भी जुड़ी हैं. सखियों के रूप में महिलाएं और श्रद्धालु कजरी गीत गाते हैं, भजन मंडलियां प्रस्तुति देती हैं और मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. यही परंपरा अब देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. इस तरह अयोध्या का सावन झूला उत्सव धार्मिक विरासत, लोक संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने वाला पर्व बन गया है.

महंत सीताराम दास ने बताया कि अयोध्या में झूलनोत्सव की परंपरा अनादि काल से चलती आ रही है. यहां सभी मंदिरों में झूलनोत्सव का आयोजन होता है. जिसमें सांस्कृतिक प्रवालियों का गायन होता है और आनंद से लोग उत्सव मनाते है.

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झूला उत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)

डेकोरेशन करने वाले फूल व्यवसाई प्रदीप माली ने बताया कि मंदिरों में झांकी को सजाने का काम करते हैं. झांकी सजाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं. इन्हें बांस, कपड़ा और फूलों से सजाया जाता है. वह अयोध्या के कई मंदिरों में काम कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद से यहां उत्सव को भी भव्यता मिल रही है. हम लोगों के काम भी बढ़ गए हैं.

होटल व्यवसाई पंकज गुप्ता बताते है कि अयोध्या का व्यापार मेले पर ही निर्भर होता है. अयोध्या में 4 मेले होते है. जिसमें मुख्य रूप से एक महीने का सावन झूला मेला चलता है. हरियाली तीज से ही सभी मंदिरों में झूले पड़ जाते है. सभी मंदिरों में अलग उत्सव दिखाई देता है. यहां का व्यापार भी बढ़ जाता है. होटल, व्यवसाई, दुकानदार सभी लाभान्वित होते है. गेस्ट हाउस में भी हर साल श्रद्धालु आते हैं. वहीं, राजस्थान के श्रद्धालु हिमांशु शर्मा ने बताया कि ये बड़ा मनोरम दृश्य है. बच्चों के साथ झूलनोत्सव के आयोजन को देखा है. पूरी अयोध्या राममय हो गई है.

ये भी पढ़ें- अयोध्या में अलौकिक दृश्य: फूलों से सजे सोने-चांदी के झूले पर विराजे रामलला, झूलनोत्सव शुरू

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