ETV Bharat / state

शिवरीनारायण मेला में आकाश झूला टूटा, 6 लोग घायल

जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में झूला टूटने से 6 लोग घायल हो गए हैं.

accident in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: शिवरीनारायण मेला मे आकाश झूला के टूटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. झूला से टूट कर लोहे का चादर गिरने से टिकट काउंटर के पास खड़े महिला और युवतियां घायल हो गई और मेला मे अफरा तफरी मच गई. घायलों को उपचार के लिए शिवरीनारायण अस्पताल मे भर्ती कराया गया है.

माघी मेले का चल रहा आयोजन

शिवरीनारायण में 15 दिवसीय माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जा रहा है.यहां मनोरंजन के लिए बडे बड़े झूला और दुकान लगाए गए है और लाखों की संख्या मे श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के बाद मेला घूमने पहुंचते है आज शाम 4 बजे लोगों की भी मेला में भीड़ उमड़ पड़ी और झूला झूलने के लिए टिकट काउंटर मे लाइन लगा कर खड़े थे. तभी आकाश झूला से लोहा का चादर टूट कर नीचे गिर गया.ऊंचाई से लोहे का चादर टिकट काउंटर मे खड़े महिलाओ और युवतियों पर गिरा.जिससे 6 महिलाओं को चोट आई है.अचानक गिरे इस आफत से मेला मे भगदड़ मच गया.घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके मे पहुंची और घायलों को उपचार के लिए शिवरीनारायण अस्पताल मे भेजा गया.घायलों मे सक्ति जिला के मालदा गाँव की रहने वाली 15 वर्षीय चंद्र कांता कश्यप और 23 वर्षीय भूमिका कश्यप की हालत गंभीर बताई जा रही है. भूमिका को उपचार के लिए बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है.

उप पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप ने बताया कि झूला के फिटनेस जांच के लिए टेक्निकल टीम से रिपोर्ट लीं जायगी. झूला संचालक उमेश गुप्ता से भी जवाब तलब कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. मेला समिति और झूला संचालकों को पूर्व में भी झूल का मेंटेनेश के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे. इस घटना के कारण को जानने प्रयास किया जाएगा

छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6,414 जोड़े एक सूत्र में बंधे, सीएम कन्या विवाह योजना के तहत हुई शादी

TAGGED:

SHIVRINARAYAN FAIR IN JANJGIR
JANJGIR CHAMPA NEWS
JHOOLA BREAKS AT SHIVRINARAYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.