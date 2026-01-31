ETV Bharat / state

पटियाला में झोंगो पाहन का परचम, पैरा नेशनल आर्चरी में झारखंड को दिलाया रजत

रांची/खूंटी: पंजाब के पटियाला में आयोजित 7वीं पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड के पैरा तीरंदाज झोंगो पाहन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकर्व टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य और खूंटी जिले का नाम रोशन किया है. सीनियर स्तर की इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनकी उपलब्धि ने खेल प्रेमियों में उत्साह भर दिया है.

प्रतियोगिता के दौरान झारखंड की रिकर्व टीम ने क्वार्टर फाइनल में दिल्ली की टीम को पराजित कर दमदार शुरुआत की. इसके बाद सेमीफाइनल में मेज़बान पंजाब की मजबूत टीम को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया. फाइनल मुकाबला अत्यंत रोमांचक रहा, जहां कड़े संघर्ष के बाद झारखंड टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

झोंगो पाहन की यह सफलता उनके निरंतर परिश्रम, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का प्रतिफल मानी जा रही है. उनकी उपलब्धि से न केवल खूंटी बल्कि पूरे झारखंड में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में हर्ष का माहौल है.

इस अवसर पर जिला दंडाधिकारी आर. रॉनिटा ने झोंगो पाहन को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि झोंगो ने राष्ट्रीय मंच पर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है तथा वे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं. डीसी ने यह भी आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन भविष्य में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग प्रदान करता रहेगा.