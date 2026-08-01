ETV Bharat / state

अरावली की गोद में 5000 साल पुराना झिरकेश्वर मंदिर, जहां आज भी बहता है चमत्कारी झरना

गुफा में मिला शिवलिंग और बना मंदिर का शिखर: दूसरे स्वप्न के बाद कर्मचारी अरावली की ओर पहुंचे, जहां कुछ ग्वालों ने एक गुफा का रास्ता बताया. गुफा की सफाई के दौरान वहां शिवलिंग प्राप्त हुआ. पंडित जीवन लाल शर्मा ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर मंदिर सेवा का कार्य संभाला और अपने निजी कोष से मंदिर का पहला शिखर बनवाया. स्थानीय मान्यता है कि संतानहीन जीवन लाल शर्मा को शिखर निर्माण के एक वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे इस स्थान की आस्था और गहरी हो गई.

तहसीलदार को आए स्वप्न से मिला शिवलिंग: मंदिर के इतिहास में वर्ष 1876 का प्रसंग विशेष माना जाता है. स्थानीय लोगों की मानें तो उस समय फिरोजपुर झिरका में अंग्रेजी शासन के दौरान तहसीलदार रहे पंडित जीवन लाल शर्मा को स्वप्न में संकेत मिला कि भगवान शिव इसी स्थान पर विराजमान हैं. उन्होंने कर्मचारियों से खोज कराई, लेकिन तीन दिन तक कोई सफलता नहीं मिली. कुछ दिनों बाद उन्हें पुनः स्वप्न आया, जिसमें कहा गया कि जहां पानी निकल रहा है, वहीं शिव विराजमान हैं.

झरने से जुड़ा फिरोजपुर झिरका नाम का इतिहास: स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी झरने के कारण पहाड़ों में हरियाली बनी रहती है. वर्षों तक धोबी समाज के लोग इसी जल में कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते रहे. माना जाता है कि झरने की निरंतर धारा के कारण ही इस क्षेत्र का नाम ‘झिरका’ पड़ा. यही कारण है कि मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है.

पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी मान्यता: इतिहास और लोककथाओं से जुड़े जानकार बताते हैं कि लाक्षागृह से निकलने के बाद जब पांडव विराटनगर जो कि अब राजस्थान क्षेत्र में है, की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने इस स्थान की एक गुफा में कुछ समय व्यतीत किया था. कहा जाता है कि उन्होंने यहां भगवान शिव की तपस्या की और महादेव ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए. उस समय क्षेत्र में पानी का अभाव था, तब शिव कृपा से यहां धरती से जल फूट पड़ा और आज तक यह झरना बहता आ रहा है.

नूंह: जिले के फिरोजपुर झिरका शहर से लगभग चार-पांच किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की शांत वादियों में स्थित झिरकेश्वर मंदिर अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है और अपने भीतर पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है. यहां पहुंचते ही प्राकृतिक हरियाली, पहाड़ी वातावरण और निरंतर बहता जल श्रद्धालुओं को अलग अनुभूति कराता है.

नूंह जिले में झिरकेश्वर मंदिर (ETV Bharat)

ट्रस्ट गठन से मिला मंदिर को व्यवस्थित स्वरूप: समय के साथ मंदिर परिसर का विस्तार होता गया. वर्ष 1970 में फिरोजपुर झिरका के लोगों ने मंदिर की देखरेख और विकास के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया. पिछले लगभग 18 वर्षों से अनिल गोयल शिव मंदिर विकास समिति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उनके साथ लगभग 17 सदस्य मंदिर की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं. दानदाताओं के सहयोग से यहां निरंतर विकास कार्य किए जाते रहे हैं.

शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं का लगता है मेला: हर सोमवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन होता है. हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहां मन्नतें लेकर आते हैं. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष वातावरण रहता है.

मन्नतों को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था: मंदिर समिति के प्रधान अनिल गोयल ने कहा कि, "जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिलता या जिन परिवारों में बच्चों के विवाह में बाधाएं आती हैं, वे यहां आकर पूजा-अर्चना करते हैं. लोगों का विश्वास है कि महादेव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. इसी आस्था के कारण यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है."

बंदरों और मधुमक्खियों से जुड़ी अनोखी विशेषता: मंदिर परिसर की एक और रोचक बात यहां मौजूद सैकड़ों बंदर और मधुमक्खियों के दर्जनों छत्ते हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि वर्षों से यहां बंदरों या मधुमक्खियों द्वारा किसी श्रद्धालु को गंभीर रूप से घायल किए जाने की घटना सामने नहीं आई. श्रद्धालु इसे भगवान शिव की विशेष कृपा मानते हैं.

पुजारी और समिति सदस्यों ने बताई मंदिर की महिमा: मंदिर के पुजारी गौरव ने कहा कहा कि, "यह स्थान केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव की तपोभूमि है. यहां आने वाले भक्तों को मानसिक शांति और आस्था का अनुभव होता है." वहीं, मंदिर समिति सदस्य रितिक प्रजापति ने कहा कि, "समिति श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर परिसर की स्वच्छता व सुरक्षा पर लगातार काम कर रही है."

श्रद्धालुओं ने साझा किए अपने अनुभव: वहीं, मंदिर आए श्रद्धालु मोनू राजपूत ने कहा कि, "मैं कई बार यहां दर्शन के लिए आया हूं. पहाड़ों के बीच बहता झरना और मंदिर का वातावरण मन को अलग ही शांति देता है." एक अन्य श्रद्धालु विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि, "झिरकेश्वर मंदिर में श्रद्धा और प्रकृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है, इसलिए यहां बार-बार आने का मन करता है."

नेताओं की आस्था भी जुड़ी इस मंदिर से: झिरकेश्वर मंदिर से कई राजनीतिक हस्तियों की आस्था भी जुड़ी रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने यहां पानी की समस्या दूर करने के लिए बोरवेल लगवाया था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने मंदिर तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था कराई थी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओमप्रकाश चौटाला और मनोहर लाल खट्टर सहित कई नेताओं ने समय-समय पर मंदिर के विकास में सहयोग दिया. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह जैसे नेता भी अपने चुनावी अभियानों की शुरुआत यहां से कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें:हरिद्वार में दर्दनाक हादसा: चंडीगढ़ के 4 कांवड़ियों की गंगानहर में डूबने से मौत, किसी को नहीं आती थी तैराकी, परिवारों में छाया मातम