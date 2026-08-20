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झीरम घाटी कांड: NIA स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी, 31 अगस्त को आएगा फैसला, आरोप-प्रत्यारोप का दौर हुआ तेज

13 साल पहले हुए झीरघाटी कांड को लेकर आज भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.

JAGDALPUR NIA COURT
झीरम घाटी कांड (FILE PHOTO ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2026 at 6:32 PM IST

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बस्तर: झीरम घाटी हत्याकांड पर एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. ऐसा माना जा रहा है कि 31 अगस्त को फैसला आ जाएगा. लेकिन फैसले से आने से पहले एक बार फिर कांग्रेस-बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. 13 साल पहले हुए झीरघाटी कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है.

झीरम घाटी जांच पर सियासी जारी

31 अगस्त को आने वाले फैसले पर देश और दुनियां की निगाहें टिकी हुई हैं. ताजा बयानबाजी में एक बार फिर कांग्रेस ने जांच पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जगदलपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष, सुशील मौर्य का कहना है कि जांच के दौरान लोगों से गहराई से पूछताछ नहीं की गई. वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को देश की किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, ऐसे में उनको आरोपों पर सफाई देना सही नहीं होगा.

झीरम घाटी कांड (ETV Bharat)

NIA स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है, ''झीरम घाटी हमले और एनआईए जांच को 13 वर्ष बीत चुके हैं. आगामी 31 अगस्त को इसके इसका फैसला आने वाला है. इससे पहले भी एनआईए ने अपना रिपोर्ट पेश करके यह बताया था कि झीरम घाटी में घटी यह घटना केवल माओवादी घटना है. लेकिन NIA की टीम ने ना ही तत्कालीन सीएम, तत्कालीन आईजी और तत्कालीन एसपी से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की. इसीलिए झीरम घाटी हमले में हुए जांच से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है.''

इस मामले में 10 आरोपी थे जिनसे गहराई से पूछताछ नहीं की गई है. अब फैसले में क्या निकल के सामने आएगा यह देखने वाली बात होगी. रिपोर्ट देखकर समझ में आएगा कि NIA की जांच कैसी हुई: सुशील मौर्य, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस

इनके नेता यह कहते हुए घूमते थे कि उनकी जेब में नामों की लिस्ट है. आजतक वो लिस्ट क्यों नहीं लेकर सामने आए. जांच एजेंसियों को वो लिस्ट क्यों नहीं दी: वेद प्रकाश पांडे, जिला अध्यक्ष, भाजपा

झीरम जांच पर आरोप-प्रत्यारोप का दौरा जारी

भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पांडेय ने कहा, ''कांग्रेस के बड़े नेता झीरम के सबूत अपनी जेब में होने का दावा करते रहे. लेकिन सरकार में रहते हुए वही सबूत जांच एजेंसी या अदालत के सामने क्यों नहीं रखे गए. भाजपा ने कांग्रेस पर नक्सली विचारधारा के समर्थन का आरोप लगाते हुए फैसले से पहले राजनीति करने की बात कही है. जबकि राजनीति से बचने की जरूरत है.''

25 मई 2013 को हुआ था झीरम कांड

25 मई साल 2013 को कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन रैली झीरम घाटी से होकर गुजर रही थी. पहले से झीरम घाटी में घात लगाए नक्सलियों ने कांग्रेस की रैली पर हमला कर दिया था. नक्सलियों के हमले में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था. उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर सुपारी किलिंग कराने का इल्जाम लगाया था. माओवादियों के हमले में कांग्रेस का पूरा प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और उसकी पूरी एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी. तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा सहित अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया. इनके अलावा सुरक्षाबल के जवान और आम नागरिक मारे गए थे.

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