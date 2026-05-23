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Jhiram Ghati Naxal Attack: 13 की घटना, 13 साल पूरे, तेरहवीं मनाकर छोड़ दी न्याय की आस, झीरम हमले के जख्मों के साथ शिवनारायण द्विवेदी का बड़ा बयान

जवाब : सरकार रेड कारपेट बिछाकर नक्सलियों का सरेंडर करवा रही है और उनका पुनर्वास कर रही है. झीरम हमले के दौरान पांच एंबुश लगाए गए थे और पांच कमांडर अलग-अलग जगह मौजूद थे. रमन्ना मार जा चुका है, जबकि बाकी तीन कमांडरों ने सरेंडर कर दिया है और हिड़मा को भी खत्म कर दिया गया.सरकार चाहे कड़ाई से पूछताछ न करे, लेकिन इतना तो पूछ सकती है कि झीरम में 32 लोगों की हत्या किसने कराई. कांग्रेस नेता शुरू से इसे सुपारी किलिंग बताते रहे हैं. उस समय भाजपा सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी सुरक्षा में चूक की बात कही थी. जब सरेंडर नक्सली मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनसे यह क्यों नहीं पूछा जा रहा कि झीरम हमले के पीछे कौन था.

जवाब : 25 मई 2013 को हुई झीरम घाटी की घटना में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था. मैं खुद उस हमले में घायल हुए था और गोली लगी थी. उस समय में प्रदेश कांग्रेस के सचिव और चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा. शुरुआत से ही वे इस मामले में न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं और झीरम पीड़ित संघ के अध्यक्ष भी रहे. भाजपा सरकार के समय जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बना, जांच हुई.केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एनआईए जांच के आदेश दिए. लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि घटना के बाद आज तक एनआईए ने उनसे या किसी भी पीड़ित से पूछताछ नहीं की. जब पीड़ितों से ही बात नहीं हुई तो जांच किस आधार पर हुई. न्यायिक जांच रिपोर्ट आए चार साल हो गए, लेकिन उसे विधानसभा पटल पर नहीं रखा गया.डिप्टी सीएम विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह को पत्र देकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है.यह सुपारी किलिंग थी और जनता जानना चाहती है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और किसने हत्या की सुपारी दी.

25 मई को झीरम घाटी नक्सली हमला के 13 साल पूरे (ETV Bharat Chhattisgarh)

ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा, " मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ था, 25 मई 2026 को 13 साल पूरे हो गए, अब मैं इस घटना की तेरहवीं मानकर न्याय की उम्मीद समाप्त करता हूं. शायद झीरम पीड़ितों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा. " उनका यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि 13 साल से अधूरे पड़े न्याय पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया है.

रायपुर: झीरम घाटी नक्सली हमले को 13 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों के जख्म आज भी ताजा हैं. उस भयावह हमले में घायल होकर बचे शिवनारायण द्विवेदी ने अब न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी है. वर्षों तक झीरम पीड़ित संघ के जरिए सरकारों से जवाब मांगने वाले द्विवेदी का दर्द आखिरकार छलक पड़ा.

जवाब : सरकार पीड़ितों की बिल्कुल सुध नहीं ले रही. यदि लेती तो सरेंडर नक्सलियों से पूछताछ करती. नांदगांव में तत्कालीन एसपी बीके चौबे समेत 47 जवानों की शहादत और ताड़मेटला में 76 जवानों की मौत हुई. कुल मिलाकर 4000 से अधिक जवान, नेता और आम लोग नक्सल हिंसा में मारे गए हैं. नक्सलवाद खत्म होना स्वागत योग्य है, लेकिन पीड़ितों को न्याय भी मिलना चाहिए.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : सरकार जब नक्सलियों के लिए रेड कारपेट की बात करती थी, तब कैसा लगता था?

जवाब : यह सुनकर बेहद पीड़ा होती थी. जो लोग लोगों के सिर धड़ से अलग कर देते थे, हाथ काट देते थे, उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया जा रहा है. सरकार सरेंडर करवा रही है, यह ठीक है, लेकिन इतना सम्मान नहीं होना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी यह संदेश ले कि हत्या करो, नक्सली बनो और बाद में पैसे लेकर सरेंडर कर दो.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : इस तरह की नीति से क्या संदेश जाएगा?

जवाब : इससे युवाओं में गलत संदेश जाएगा कि पहले लूट-खसोट करो, हत्या करो और फिर सरकार के सामने सरेंडर कर दो. सरकार पुनर्वास करे, लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलाना भी जरूरी है.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : क्या आपको लगता है कि झीरम हमला राजनीतिक षड्यंत्र था?

जवाब : यह पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र और सुपारी किलिंग थी. नक्सली कमांडर देवा लगातार वॉकी-टॉकी पर पूछ रहा था कि नंदकुमार पटेल हैं क्या? हैं तो मार दो, उनका बेटा हो तो उसे भी मार दो. महेंद्र कर्मा को बेहद बेरहमी से खोजा जा रहा था और कांग्रेस नेतृत्व को टारगेट किया गया था. सामान्य तौर पर नक्सली इस तरह नेताओं को निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन झीरम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : सरेंडर नक्सली कह रहे हैं कि सिर्फ महेंद्र कर्मा टारगेट थे?

जवाब : यदि सिर्फ महेंद्र कर्मा टारगेट थे तो नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को क्यों मारा गया. विद्याचरण शुक्ल, ड्राइवर और अन्य लोगों की हत्या क्यों की गई. सरेंडर नक्सलियों के ये बयान पूरी तरह गलत और असत्य हैं.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : क्या भाजपा और कांग्रेस दोनों झीरम का सच सामने नहीं आने देना चाहते?

जवाब : ऐसा नहीं है. भूपेश बघेल सरकार के दौरान एसआईटी बनाई गई थी ताकि षड्यंत्र के एंगल की जांच हो सके. भाजपा नेताओं ने हाईकोर्ट जाकर जांच पर रोक लगवाई. कांग्रेस लगातार एनआईए रिपोर्ट मांगती रही और सीबीआई जांच की मांग भी उठी, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पाई.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : क्या अब न्याय की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई?

जवाब : अब न्याय की उम्मीद समाप्त हो चुकी है. जिन कमांडरों ने घटना को अंजाम दिया था, वे सरेंडर कर चुके हैं या मारे जा चुके हैं. अब सरकार जैसा चाहे वैसा बयान दिलवा सकती है.इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब वे न न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और न ही मांग करेंगे.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : पीड़ित परिवारों का दर्द आज भी बना हुआ है?

जवाब : विद्याचरण शुक्ल के पीएसओ प्रफुल्ल शुक्ला ने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि वे उन्हें बचा नहीं पाए थे. उनकी चार बेटियां थीं, लेकिन आज कोई उनके आंसू पोछने वाला नहीं है.उन्होंने कहा कि कई लोग आज भी शरीर में छर्रे लेकर घूम रहे हैं.खुद उनके शरीर में आज भी छर्रा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से एमआरआई तक नहीं हो पा रही.सरकार नक्सलियों को एसी में सुला रही है, लेकिन पीड़ित आज भी दर्द झेल रहे हैं.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : क्या आपको लगता है कि अब इस मामले में सच सामने आने की संभावना और कम हो गई है?

जवाब : अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सरेंडर नक्सलियों से सरकार जैसा चाहे वैसा बयान दिलवा सकती है. सरकार के पास पूरा नियंत्रण है और इसी वजह से उन्हें संशय है कि चुनाव के पहले राजनीतिक माहौल के अनुसार किसी भी तरह का बयान सामने लाया जा सकता है. इसी कारण अब उनकी न्याय की उम्मीद पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. आज के बाद वे न तो न्याय के लिए लड़ेंगे और न ही किसी से न्याय की मांग करेंगे. भगवान की कृपा से वे आज जीवित हैं, लेकिन जो लोग इस घटना में शहीद हुए, उन्हें वे श्रद्धांजलि देते हैं.

उन्होंने भावुक होकर कहा कि अब उन्हें जीवन में कभी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और इसी दुख के साथ वे अपनी न्याय की आस समाप्त कर रहे हैं.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : 13 साल बाद भी उस दिन को याद कर कैसा लगता है?

जवाब : 25 मई की घटना याद आते ही वे भावुक हो जाते हैं. नौतपा के दौरान तेज धूप में घायल हालत में सड़क पर पड़े रहे, कपड़े तक जल गए थे और पानी के लिए तड़प रहे थे. इतनी पीड़ा सहने के बाद भी न्याय नहीं मिला और अब मिलने की उम्मीद भी नहीं बची.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : सरेंडर नक्सलियों से पूछताछ नहीं होने की वजह क्या हो सकती है?

जवाब : सरकार को शायद डर है कि कहीं अधिकारी या उनके लोग इस मामले में लिप्त न निकल जाएं, इसलिए पूरे मामले को दबा दिया गया. दर्द उन्हें है जो पीड़ित हैं, सरकार को नहीं.

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सवाल : झीरम पीड़ित परिवारों से क्या कहना चाहेंगे?

जवाब : जिन परिवारों ने अपने बेटे, पति और भाई खोए हैं, वे इस दर्द को कभी नहीं भूल पाएंगे. पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जो लोग मारे गए वे छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियां थे.

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सवाल : सरकार अब भी कोई कदम उठाना चाहे तो आपकी मांग क्या होगी?

जवाब : सरकार उन तीन सरेंडर कमांडरों — पापा राव, देवा और अन्य से पूछताछ करे, जो घटना में शामिल थे. यदि सिर्फ महेंद्र कर्मा टारगेट थे तो नंदकुमार पटेल की गाड़ी पर गोली बाद में क्यों चलाई गई. सुकमा से ही कोई लगातार मोबाइल पर बता रहा था कि कौन नेता किस गाड़ी में बैठा है. यदि यह राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था तो फिर कांग्रेस नेतृत्व को चुन-चुनकर क्यों मारा गया.

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सवाल : यदि नक्सलियों का टारगेट सिर्फ महेंद्र कर्मा होते, तो सिर्फ उनकी गाड़ी पर हमला होता, बाकी गाड़ियों पर नहीं. क्या आप यही मानते हैं?

जवाब :नक्सलियों को पूरी जानकारी थी कि किस गाड़ी में महेंद्र कर्मा बैठे हैं. यदि उनका टारगेट सिर्फ महेंद्र कर्मा होते, तो वे सिर्फ उसी गाड़ी को निशाना बनाते और बाकी गाड़ियों को छोड़ देते. ऐसा नहीं हुआ. नक्सलियों ने लगातार अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे किसी को गाड़ी से उतरने तक का मौका नहीं मिला. 28 लोग गाड़ियों में बैठे-बैठे ही मारे गए. बाद में नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को गाड़ी से उतारकर गोली मारी गई. अब नक्सली झूठ बोल रहे हैं कि उनका टारगेट सिर्फ महेंद्र कर्मा थे. जो लोग हजारों लोगों की हत्या कर चुके हैं, सरकार उन्हीं की बातों पर विश्वास कर रही है, जबकि पीड़ितों की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है.यदि सरकार मानती है कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो उसे यह भी स्पष्ट बताना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी. झीरम जैसी बड़ी घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो उचित नहीं है.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : कुल मिलाकर नक्सलवाद भले खत्म हो गया हो, लेकिन तालमेटला, झीरम और जवानों की शहादत जैसे मामलों के जवाब आज भी नहीं मिले?

जवाब : द्विवेदी ने कहा कि झीरम घटना को 13 साल हो चुके हैं और अब वे इस 13वीं बरसी को न्याय की तेरहवीं मानते हैं. अब वे जीवन में कभी न्याय की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं बचा कि इंसाफ मिलेगा. न्याय की लड़ाई लड़ते-लड़ते उन्हें पार्टी तक बदलनी पड़ी. वे कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए, इस उम्मीद में कि शायद जांच आगे बढ़े और न्याय मिले, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ. उन्होंने सीबीआई जांच के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.इसके बाद वे 2022 में वापस कांग्रेस में लौट आए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है.

झीरम घाटी नक्सली हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : अब आपको क्या लगता है, सरकार को क्या करना चाहिए था?

जवाब : सरकार को सरेंडर नक्सली कमांडरों से सौ प्रतिशत पूछताछ करनी चाहिए थी. सरकार यदि सच जानना चाहती, तो पीड़ितों और सरेंडर कमांडरों को आमने-सामने बैठाती. देवा कमांडर को सामने बैठाकर उनसे पूछा जाए, फिर वे बताएंगे कि घटना के दौरान क्या बातें हुई थीं. सरकार, पुलिस और पीड़ितों की मौजूदगी में बातचीत कराई जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके. जब सरकार ऐसा भी नहीं कर रही, तो पीड़ित कैसे विश्वास करें कि उन्हें कभी न्याय मिलेगा. अंत में उन्होंने कहा, आज से हमारे लिए न्याय समाप्त हो गया.