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झीरम नरसंहार: गोली चलाने वाले घूम रहे, डर से पानी पिलाने और रास्ता बताने वालों को मिली सजा: बीएस रावटे

रावटे ने कहा कि जिन लोगों ने गोली नहीं चलाई, बल्कि कथित तौर पर डर के कारण पानी पिलाया, खाना खिलाया या रास्ता बताया, उन्हें ही सजा मिल रही है. उन्होंने इसे अजूबा फैसला बताते हुए कहा कि गरीब और ग्रामीण आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है.

बीएस रावटे ने कहा कि झीरम मामले में करीब 13 साल बाद फैसला आया है. उनका कहना है कि फैसले को देखने के बाद उन्हें लगता है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और बंदूक चलाई, उनका कहीं अता-पता नहीं है. रावटे ने दावा किया कि जिन लोगों ने गोली चलवाई, उनके नाम का भी जांच में पर्याप्त जिक्र नहीं हुआ.

रायपुर: झीरम घाटी मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने इस मामले को लेकर कई सवाल उठाए. रावटे का कहना है कि जिन ग्रामीण आदिवासियों ने कथित तौर पर नक्सलियों के डर से पानी पिलाया या रास्ता बताया, उन्हें सजा दी जा रही है, जबकि उनके मुताबिक गोली चलाने वालों और गोली चलवाने वालों की भूमिका की पर्याप्त जांच नहीं हुई. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज इस पूरे मामले से संतुष्ट नहीं है और सत्ता में आने पर मामले को फिर से खोलने की बात कही.

सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने गोली चलाई या गोली चलवाई, वे आज सरकार के गलियारों और विधानसभा में घूम रहे हैं. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर बंदूक के डर से ग्रामीणों द्वारा नक्सलियों की मदद करने की स्थिति को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए था.



जेल में बंद आदिवासियों का भी उठाया मुद्दा

बीएस रावटे ने छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद आदिवासियों का मुद्दा भी उठाया. उनका दावा है कि नक्सलियों के सहयोग के आरोप में सैकड़ों आदिवासी जेल में बंद हैं. रावटे ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज लंबे समय से ऐसे लोगों को रिहा करने की मांग करता रहा है.



’कमेटी बनी, लेकिन रिपोर्ट का पता नहीं’

रावटे ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आदिवासियों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सर्व आदिवासी समाज को उसमें शामिल नहीं किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि उस कमेटी का क्या हुआ और उसकी रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष निकला, इसकी जानकारी अब तक नहीं है.



सरेंडर करने वाले पूर्व नक्सलियों को लेकर भी सवाल

रावटे ने आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को लेकर भी सवाल उठाया. उनका कहना है कि एक तरफ नक्सल मामलों में आदिवासी जेलों में बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों पर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप रहे, उनके आत्मसमर्पण के बाद सार्वजनिक स्वागत किया जा रहा है.



’डर के कारण रास्ता बताया तो उसे अपराध कैसे माना जाए’

रावटे ने कहा कि गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति नक्सलियों के दबाव और डर के बीच कई बार पानी पिलाने या रास्ता बताने के लिए मजबूर हो सकता है. उनका कहना है कि ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति की वास्तविक भूमिका क्या थी और उसने यह काम किस परिस्थिति में किया.



’सही मूल्यांकन और जांच नहीं हुई’

बीएस रावटे ने आरोप लगाया कि झीरम मामले की जांच सही तरीके से नहीं हुई और मामले को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज आगे भी अपनी आवाज उठाएगा और सरकार के सामने अपनी बात रखेगा.



’सत्ता में आए तो फिर खोलेंगे मामला’

रावटे ने कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो झीरम मामले की जांच को फिर से खोलने की दिशा में काम किया जाएगा. रावटे ने कहा कि आदिवासी समाज के पुराने सवालों का जवाब मिलना जरूरी है.

बीएस रावटे का मुख्य सवाल यह है कि नक्सलियों के डर से कथित तौर पर पानी पिलाने, खाना खिलाने या रास्ता बताने वाले ग्रामीण आदिवासियों और हथियार चलाने वाले लोगों की भूमिका को एक ही नजरिए से क्यों देखा गया. उनका कहना है कि जेल में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा होनी चाहिए और झीरम मामले में गोली चलाने तथा गोली चलवाने वालों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.