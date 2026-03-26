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झीरम के ज़ख्म और कांग्रेस की चुप्पी, अपने ही बचे हुए नेताओं को संभाल नहीं पाई पार्टी

डॉ चोलेश्वर चंद्राकर ने बताया कि जब तत्कालीन अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत केंद्रीय मंत्री थे, जब नंद कुमार पटेल खत्म हुए, तो महंत को जिम्मेदारी दी गई, और जिम्मेदारी मिलते ही ऐसे वर्कर और कार्यकर्ता जिनका पद से प्रमोशन करना चाहिए था, उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी तक नहीं दी. कोई जवाबदारी नहीं दी गई और उन्हें घर बैठा दिया गया. साल 2013 में ही कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन नेता ही नहीं चाहते थे कि सरकार बने, किसी नेता को प्रमोट किया जाए.

डॉ चोलेश्वर चंद्राकर ने बताया कि जिस प्रकार की विचारधारा होना चाहिए, जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी नेताओं को न्याय नहीं दे पाई. सरकार में आने के बाद भी उन्हें वह जगह नहीं मिली, ऐसे में जो झीरम नक्सली हमले से बचकर आए नेताओं का कांग्रेस में सम्मान होना था, उस प्रकार का तवज्जो नहीं मिला. इसके लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता जिम्मेदार हैं. यही वजह है कि वह कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, या फिर कुछ ने पार्टी से किनारा कर लिया और घर बैठ गए और अपना जीवन यापन कर रहे हैं.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान झीरम हमले में घायल हुए तत्कालीन कांग्रेस नेता डॉ. चोलेश्वर चंद्राकर ने कांग्रेस के "त्याग और बलिदान" के नारे की पोल खोल दी. उन्होंने बताया ''झीरम के बाद जो सम्मान और जिम्मेदारी उन्हें मिलनी चाहिए थी, वह कभी नहीं मिली. डॉ चोलेश्वर चंद्राकर ने बताया कि जीराम नक्सली हमले में बचकर आए अब बहुत कम लोग ही कांग्रेस में बचे हैं, कांग्रेस त्याग तपस्या और बलिदान की पार्टी कही जाती है, लेकिन झीरम नक्सली हमले में जो बचकर कांग्रेस नेता निकले हैं, वह बहुत ही बिरले लोग थे. आज मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण के भाजपा से विधायक हो गए हैं. संजय शुक्ला हैं, मैं खुद पार्टी छोड़ चुका हूं, ऐसे में झीरम नक्सली हमले में जो बचकर आए, उन नेताओं को कांग्रेस नहीं संभाल सकी.''

ईटीवी भारत की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस झीरम के पीड़ितों को न्याय देना तो दूर, उन्हें पार्टी में सहेज कर रखने में भी नाकाम रही. अपनों की बेरुखी और अनदेखी का आलम ये है कि झीरम के नायक या तो बीजेपी के पाले में चले गए या फिर गुमनामी के अंधेरे में घर बैठ गए.

रायपुर: झीरम घाटी की खूनी कहानी छत्तीसगढ़ कभी भूल नहीं सकता है. कांग्रेस की पूरी प्रथम पंक्ति के नेताओं की शहादत हुई, लेकिन उस खूनी मंजर से मौत को मात देकर जो योद्धा वापस लौटे, आज उनका क्या हाल है? क्या 'त्याग और बलिदान' की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने ही उन नेताओं को सहेज पाई जो झीरम के नरसंहार के चश्मदीद थे? जवाब बेहद कड़वा है.

डॉ चोलेश्वर चंद्राकर ने बताया कि हालांकि उस दौरान कुछ लोगों को जरूर जिम्मेदारी दी गई, उन्हें अच्छे पदों पर सुशोभित किया गया, जैसे उमेश पटेल, जो नंद कुमार पटेल के बेटे थे, वह पूर्व मंत्री रहे और आज विधायक हैं. उदय मुदलियार की पत्नी चुनाव लड़ीं, योगेंद्र शर्मा की पत्नी चुनाव लड़ीं और हार गईं, लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने चुनाव जीता. जो घायल लोग थे उन्हें भी यदि पार्टी जवाबदारी और जिम्मेदारी देती, तो स्थिति कुछ और होती. लेकिन अब परिस्थितियों बदल चुकी हैं, जो सम्मान मिलना था, वह सम्मान नहीं मिल पाया. हालांकि हाल ही में फूलों देवी नेताम को दोबारा राज्यसभा भेजा गया, वह भी झीरम घाटी नक्सली हमले के दौरान बचकर आईं थीं.



नेताओं के पलायन और पार्टी छोड़ने की कहानी

डॉ चोलेश्वर चंद्राकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का नाम बताते हुए कहा कि अंजय शुक्ला, शिवनारायण द्विवेदी, मोतीलाल साहू, बस्तर से अजय सिंह और चार-पांच ऐसे लोग थे, जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, कुछ लोग खाली बैठ गए हैं, जिन्हें कोई जिम्मेदारी पार्टी ने नहीं दी है. वह अपने घरों पर बैठे हुए हैं.





2013 में बन सकती थी सरकार:चंद्राकर का दावा

डॉ चोलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि जब साल 2013 में झीरम नक्सली हमला हुआ था, उस दौरान ऐसी स्थिति बनी थी, कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता ही नहीं चाह रहे थे. हमने जो दर्दनाक मंजर देखा, जो अच्छे-अच्छे वक्ता थे, जो अच्छे काम करने वाले लोग थे, उनसे सहयोग नहीं लिया गया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया. इस कारण से उस समय सरकार भी नहीं बन पाई, नहीं तो साल 2013 में ही कांग्रेस की सरकार बन सकती थी.





मिलीभगत के आरोप और सबूत का दावा

डॉ चोलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि हो सकता है उस दौरान कुछ लोगों की इसमें मिलीभगत रही हो और सरकार नहीं बन पाई. हालांकि साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके पास सबूत हैं, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और यह विषय गंभीर है.





शिवनारायण द्विवेदी का इस्तीफा और राजनीतिक सफर

इस बीच झीरम हमले के बाद पीड़ितों की कांग्रेस पार्टी में अनदेखी का आरोप लगाते हुए शिवनारायण द्विवेदी ने भी इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. बाद में जल्द ही बीजेपी से मोह भंग हो गया और फिर द्विवेदी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए. इसके बाद आम आदमी पार्टी से 24 सितंबर 2022 को कांग्रेस में वापसी की. उसके बाद उन्होंने दोबारा कांग्रेस से दूरी बना ली और फिर द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ झीरम पीड़ित संघ बना लिया.





‘न न्याय मिला, न सम्मान’—द्विवेदी का आरोप

ईटीवी भारत से चर्चा के दौरान शिवनारायण द्विवेदी ने कहा कि झीरम नक्सली हमले के बाद जो न्याय और सम्मान कांग्रेस में उन्हें मिलना था वह नहीं मिला. इस घटना को मजाक बना दिया गया, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया उन्हें सम्मान तक नहीं दिया गया, जिस वजह से कांग्रेस को छोड़ना पड़ा.





भाजपा से भी टूटा भरोसा, अब सामाजिक लड़ाई

शिवनारायण द्विवेदी ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा में जाने के बाद उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन वहां पर भी यही स्थिति रही. इसके बाद उन्होंने भाजपा भी छोड़ दी और अब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही झीरम नक्सली हमले के लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं.





दोनों दलों पर लगाए गंभीर आरोप

शिवनारायण द्विवेदी ने झीरम हमले को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल पर गंभीर आरोप लगाया. उनका कहना था कि दोनों ही राजनीतिक दल नहीं चाहते कि झीरम का सच सामने आए और यही कारण है कि आज तक उसका सच सामने नहीं आ पाया. शिवनारायण द्विवेदी का यह भी कहना था कि अगर झीरम हमले के बाद बचकर लौटे नेताओं को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाती, तो साल 2013 के विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस की सरकार बन सकती थी. लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया और यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली.





भाजपा में गए झीरम से जुड़े नेता



मोतीलाल साहू: रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं. झीरम की घटना के समय वे कांग्रेस में थे और इस हमले में घायल हुए थे. 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली. इसके बाद 2018 और 2023 दोनों चुनावों में उन्हें टिकट मिला और इस बार उन्होंने जीत हासिल की.



अंजय शुक्ला: झीरम हमले में घायल हुए थे. कुछ साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली. फिलहाल वे संगठन से जुड़े हुए हैं और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.



अजय सिंह: कांग्रेस सरकार में युवा आयोग के सदस्य रहे और झीरम यात्रा का हिस्सा थे. बाद में विवाद के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली.



कई नेता गुमनामी में, पार्टी पर बड़े सवाल

इनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो झीरम हमले में घायल हुए थे और बचकर लौटे थे. उनमें से कुछ ने कांग्रेस छोड़ दी, कुछ भाजपा में शामिल हो गए और कुछ ने राजनीति से दूरी बना ली.

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