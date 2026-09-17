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झीरम पर बड़ा फैसला: "हमले के पीछे की बड़ी साजिश और मुख्य आरोपियों का अब भी खुलासा नहीं"

बिलासपुर: झीरम घाटी हत्याकांड में करीब 13 साल बाद 10 दोषियों को NIA कोर्ट ने मृत्यदंड की सजा सुनाई. हालांकि, इस फैसले को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमले के पीछे की बड़ी साजिश और मुख्य आरोपियों का अब भी खुलासा नहीं हुआ है.

झीरम हमले के प्रत्यक्षदर्शी और कांग्रेस नेता डॉ. विवेक बाजपेई ने इसे अधूरा न्याय बताया है. उन्होंने कहा कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था लेकिन ये बात अलग है कि जो केस हम पेश करना चाहते थे वो केस ही प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसने अपराध किया उसी समूह के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई और उन लोगों को फंसाया जिन लोगों को फंसाना चाहते थे, और साजिश के पीछे से मुख्य लोगों को बचा लिया गया.

झीरम के चश्मदीद का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

विवेक बाजपेई ने आगे कहा कि हमने पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कि एक केस में दो रिपोर्ट नहीं हो सकती. झीरम मामले में साजिशकर्ता का कोई जिक्र नहीं है, 10 लोगों को पेश किया गया, उन्हें सजा हो गई. देवा, देवजी, विनोद सभी पुलिस कस्टडी में है लेकिन इस मामले में कहीं भी इनका नाम नहीं है. यही मुख्य साजिशकर्ता थे, ऐसे हमें लगता है. 39 अन्य ऐसे है जो पुलिस कस्टडी में है और उन्होंने खुद झीरम हमले में शामिल होना बताया. लेकिन उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई. न्यायपालिका को वहीं दिखाया गया जो जांच एजेंसी ने अपने आकाओं के हित में दिखाने की कोशिश की.

झीरम घाटी हत्याकांड

सुकमा के दरभा में विधानसभा चुनाव से पहले 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर बड़ा नक्सली हमला हुआ. इस नक्सली हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की जान चली गई. लंबे समय तक चली सुनवाई में 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सभी पक्षों को सुनने के बाद 16 सितंबर को NIA कोर्ट ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा है कि फांसी की सजा की पुष्टि हाईकोर्ट करेगा और दोषियों को 30 दिन के भीतर अपील का अधिकार है.