ETV Bharat / state

झीरम कांड बरसी: 'बस्तर टाइगर' स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की शहादत के 13 साल, फरसपाल से दंतेवाड़ा तक दी गई श्रद्धांजलि

फरसपाल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन, दंतेवाड़ा के गायत्री मंदिर चौक पर भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित

Mahendra Karma death anniversary
झीरम कांड बरसी: 'बस्तर टाइगर' स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की शहादत के 13 साल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 2:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: झीरम कांड और महेंद्र कर्मा की शहादत के 13 वर्ष पूरे हो गए हैं. बस्तर टाइगर के नाम से पहचान बनाने वाले स्वर्गीय महेंद्र कर्मा को आज भी लोग एक ऐसे जननेता के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस्तर, आदिवासी समाज और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया. उनकी शहादत दिवस पर उनके गृह ग्राम फरसपाल सहित दंतेवाड़ा जिले के कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां हजारों लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

फरसपाल में आयोजित मुख्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान लोगों ने महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके संघर्ष, साहस और बस्तर के प्रति समर्पण को याद किया. श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों की आंखें नम दिखाई दीं. लोगों ने कहा कि महेंद्र कर्मा केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि बस्तर की आवाज और आदिवासी समाज की मजबूत पहचान थे.

गांव-गांव तक थी महेंद्र कर्मा की पहचान

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा ने बस्तर की शांति, विकास और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया. उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी बस्तर के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. बस्तर के गांव-गांव तक उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में थी जो जनता के सुख-दुख में हमेशा खड़े रहते थे. यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ “बस्तर टाइगर” कहकर याद करते हैं.

सर्वधर्म प्रार्थना सभा

गृह ग्राम फरसपाल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई. इस दौरान लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि महेंद्र कर्मा की शहादत बस्तर के इतिहास की सबसे बड़ी क्षतियों में से एक है. उनका सपना था कि बस्तर विकास, शिक्षा, रोजगार और शांति की दिशा में आगे बढ़े और क्षेत्र के युवा मुख्यधारा से जुड़ें.

दंतेवाड़ा में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम

इसी क्रम में दंतेवाड़ा के गायत्री मंदिर चौक पर स्थापित महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर भी कांग्रेस परिवार द्वारा पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया. नेताओं ने कहा कि महेंद्र कर्मा का जीवन संघर्ष, साहस और जनता के प्रति समर्पण की मिसाल है.

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने कहा कि महेंद्र कर्मा ने बस्तर के लिए जो योगदान दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी और हमेशा बस्तर की खुशहाली के लिए काम किया. आज उनकी शहादत के 13 वर्ष बाद भी लोगों के दिलों में उनके प्रति वही सम्मान और अपनापन दिखाई देता है.

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि महेंद्र कर्मा आज भी बस्तर की जनता के दिलों में जीवित हैं.

Jhiram Ghati Naxal Attack: 13 की घटना, 13 साल पूरे, तेरहवीं मनाकर छोड़ दी न्याय की आस, झीरम हमले के जख्मों के साथ शिवनारायण द्विवेदी का बड़ा बयान
EXPLAINER : झीरम कांड के दर्द का सियासी मर्म : ये तेरा सच, ये मेरा सच, पर सच बड़ा अजीब है क्योंकि सियासत के ये "दाग अच्छे नहीं"
2 गोली लगी, नाम पूछा और डॉक्टर बताने पर नक्सलियों ने जान बख्श दी, 25 मई 2013 झीरम घटना के प्रत्य़क्षदर्शी ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत

TAGGED:

JHEERAM GHATI NAXAL ATTACK
JHEERAM KAND BARSI 2026
झीरम कांड
बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा
MAHENDRA KARMA DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.