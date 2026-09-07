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झीरम घाटी के फैसले पर जांजगीर-चांपा कांग्रेस की प्रेसवार्ता, कहा- 'अधूरा न्याय', 'जेब वाले सबूत' पर भी जिला अध्यक्ष ने दिया बयान

जांजगीर में कांग्रेस की बैठक, सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने नेताओं को दिए निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में NIA कोर्ट के फैसले को लेकर जांजगीर-चांपा जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान जिला कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को 'अधूरा न्याय' करार दिया है. वहीं, जिला अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झीरम घाटी घटना से जुड़ी अहम जानकारियां कांग्रेस के जिस नेता की पॉकेट में हैं, उसे उचित समय आने पर जनता के सामने लाया जाएगा. इसके साथ ही, जिला कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक में प्रदेश सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने पार्टी के प्रदर्शनों में आम जनता के नदारद रहने पर नाराजगी जताई है और संगठन को जनता को सीधे आंदोलनों से जोड़ने के कड़े निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

जांजगीर-चांपा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने विधायक ब्यास कश्यप और प्रदेश सह-प्रभारी विजय जांगिड़ की मौजूदगी में प्रेसवार्ता को संबोधित किया. उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन NIA की जांच रिपोर्ट पूरी तरह अधूरी है. राजेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने घटना में घायल हुए कांग्रेसियों, हमले की पहली सूचना देने वाले चश्मदीदों और कई जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ किए बिना ही चार्जशीट पेश कर दी. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना के बाद जिन नक्सलियों के नाम शुरुआत में FIR में दर्ज थे, बाद में उनके नाम भी हटा दिए गए. इस अधूरे न्याय के खिलाफ कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है.

जांजगीर में कांग्रेस की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'जेब वाले सबूत' पर भी दिया बयान

प्रेसवार्ता के दौरान 'जेब वाले सबूत' पर भी सवाल हुए. दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में झीरम कांड से जुड़े सबूत अपनी जेब में होने के बयान दिए गए थे. इस पर जिला अध्यक्ष ने जवाब में कहा कि वक्त आने पर उस नेता द्वारा घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सबूतों और जानकारियों को उचित स्थान यानी सही मंच या अदालत के सामने पेश किया जाएगा.

अगर किसी भी नेता ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से सही समय पर उसको उजागर किया जाएगा- राजेश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष

अगर ऐसा कहा भी गया है तो उसे समय आने पर सामने लाया जाएगा चूंकि यह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है तो कुछ बातें अपने तक रहती है- विजय जांगिड़, प्रदेश सह प्रभारी

संगठन बैठक भी हुई

जांजगीर चाम्पा जिला कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने पहली बार संगठनात्मक बैठक ली. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में कई बड़े मुद्दे कांग्रेस को मिले जो सीधा जनता से जुड़े हैं, इसलिए पदाधिकारियों को कहा गया है कि जनता को साथ लेकर उन्हें बताते हुए अपने आंदोलन में जोड़ें.