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झासा का सरकार को अल्टीमेटम: 4 अक्टूबर तक मांगें नहीं मानने पर डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की चेतावनी

रांची: झारखंड में सरकारी डॉक्टरों के संगठन झासा ने रांची के आईएमए भवन में बैठक की. राज्य भर से आए झासा के प्रतिनिधियों ने बिहार और केंद्र सरकार के मॉडल पर डायनेमिक एसीपी, राज्य में सरकारी चिकित्सकों के सेवानिवृति की उम्र सीमा 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने, बीड यानी बोली लगाकर डॉक्टरों की बहाली जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद झासा ने सर्वसम्मति से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है.

बैठक के बाद झासा के प्रतिनिधियों ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि 4 अक्टूबर तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राज्यभर के सरकारी चिकित्सक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और फिर भी मांगें पूरी नहीं होती है, तो 22 अक्टूबर से राज्यभर के सरकारी डॉक्टर्स अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जायेंगे. झासा के प्रदेश महासचिव डॉ. मृत्युंजय सिंह ने कहा कि कार्य बहिष्कार के दौरान मरीजों को होने वाली परेशानी सरकार और विभाग की होगी.

झासा की राज्य सरकार को चेतावनी (Etv Bharat)

आंदोलन पर जाने का फैसला

सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन झासा की रविवार को आईएमए भवन में जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता झासा अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने की. बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से 100 से अधिक डॉक्टर प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में शामिल सभी डॉक्टरों ने झारखंड में केंद्र और बिहार की तर्ज पर डायनेमिक एसीपी, डेंटल चिकित्सकों की डायनेमिक एसीपी बढ़ाने, डॉक्टरर्स को अनुबंध या ठेके पर बहाल करने की जगह नियमित नियुक्ति, संविदा नियुक्ति नियमावली- बीड आधारित नियुक्ति का विरोध करने का निर्णय लिया गया.

5 अक्टूबर से आंदोलन, 22 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार

झासा के सचिव डॉ. मृत्युंजय ने बताया कि पहले अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर मांगों से अवगत कराया जाएगा, इसके बाद 5 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा, जिसमें अलग-अलग तरीके से विरोध जताते हुए डॉक्टरर्स मरीजों की सेवा करेंगे. उसके बाद भी अगर झासा की मांग पर फैसला नहीं हुआ तो 5 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा और 22 अक्टूबर से राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरर्स अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जायेंगे.

झासा के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 20 साल में चार डायनेमिक एसीपी की मांग झासा की सबसे प्रमुख मांग हैं. उन्होंने कहा कि 2015 में ही विशेषज्ञ चिकित्सक संवर्ग बनाया गया, लेकिन अब तक विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए डायनेमिक एसीपी देने की स्पष्ट नियमावली नहीं बनाई है. झासा, केंद्र और बिहार की तर्ज पर 2+4+7 के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को डायनेमिक एसीपी देने की मांग कर रहा है.

MBBS चिकित्सकों के लिए भी संगठन 6+6+6+7 के बजाय 4+5+4+7 के फार्मूले के तहत 20 साल में चार डायनेमिक एसीपी देने की मांग हैं. झासा के अनुसार, दंत चिकित्सकों को झारखंड में तीन डायनेमिक एसीपी मिलते हैं, जबकि केंद्र और बिहार में चार एसीपी की व्यवस्था हैं.