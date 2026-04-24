ETV Bharat / state

झासा ने बिहार की तर्ज पर डायनेमिक एसीपी सहित चार सूत्री मांग का उठाया मुद्दा, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को सौंपा ज्ञापन

झासा के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को मांगों का ज्ञापन सौंपा.

JHASA delegation submitted memorandum to Health and Welfare Department Additional Chief Secretary in Ranchi
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को झासा ने सौंपा ज्ञापन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 11:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन (झासा) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से मुलाकात कर चार सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

झासा प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार और बिहार की तर्ज पर डायनेमिक एसीपी लागू करने की मांग उठाई. साथ ही 2009 बैच के चिकित्सकों की सेवा संपुष्टि में जनजातीय भाषा की अनिवार्यता से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने की मांग रखी. इसके अलावा 50 वर्ष से अधिक आयु के चिकित्सकों को विभागीय परीक्षा से मुक्त करने तथा श्रावणी मेला के दौरान देवघर एवं दुमका में प्रतिनियुक्ति से संबंधित मांगें रखीं.

झासा के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में चिकित्सकों को 20 वर्षों में चार डायनेमिक एसीपी मिल जाता है. जबकि झारखंड में यही लाभ 25 वर्षों में मिल रहा है इसके साथ ही, दंत चिकित्सकों को वर्तमान में 20 वर्षों में केवल तीन एसीपी मिलने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए.

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) से मुलाकात के दौरान कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए अब तक सेवा नियमावली नहीं बना है. 2009 बैच के चिकित्सकों के मामले में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 2011 में बनी नियमावली को पूर्व प्रभाव से लागू करने के कारण सीनियरिटी और पदोन्नति प्रभावित हो रही है. उन्होंने जनजातीय भाषा परीक्षा की अनिवार्यता हटाने और सेवा संपुष्टि में राहत देने की भी मांग की.

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि विभाग झासा की मांगों पर विचार करेगा लेकिन झासा को यह भी समझना होगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती अभी भी बनीं हुई है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से आम जनता को इलाज में कठिनाई होती है, इसलिए इस पहलू पर भी गंभीरता से झासा स्वविचार करे. अपर मुख्य सचिव ने झासा के प्रतिनिधिमंडल से इस विषय पर पुनर्विचार कर अगले सप्ताह फिर बैठक करने को कहा. साथ ही 2009 बैच से जुड़े मामले में असंतोष होने पर न्यायालय का विकल्प भी खुला होने की बात कही.

इसे भी पढ़ें- बिहार की तर्ज पर झारखंड के सरकारी डॉक्टरों को मिलेगा डायनेमिक एसीपी का लाभ! सिविल सर्जनों को डीसी लेवल की मिलेंगी सुविधाएं

इसे भी पढ़ें- झासा ने आईएमए जेडीएन के आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, 30 मार्च को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे डॉक्टर्स

इसे भी पढ़ें- सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन झासा की नई कार्यकारिणी के लिए 19 जनवरी को मतदान, 30 दिसंबर तक होगा नामांकन

TAGGED:

डायनेमिक एसीपी लागू करने की मांग
JHASA DELEGATION MEMORANDUM
RANCHI
HEALTH ADDITIONAL CHIEF SECRETARY
DYNAMIC ACP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.