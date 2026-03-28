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झासा ने आईएमए जेडीएन के आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, 30 मार्च को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे डॉक्टर्स

रांची:झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन (JHSHSA) ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क (IMA JDN) झारखंड के राज्य भर में जूनियर रेसिडेंट (अकादमिक और नॉन-अकादमिक), सीनियर रेसिडेंट और इंटर्न डॉक्टरों के लिए स्टाइपेंड संशोधन की मांग को लेकर होनेवाले आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है.

झासा के स्टेट सचिव डॉ ठाकुर मृत्युंजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि झासा ने स्वीकार किया है कि स्टाइपेंड संशोधन की मांग न केवल वैध है, बल्कि यह लंबे समय से लंबित भी है. बढ़ती महंगाई और चिकित्सा सेवाओं की मांग को देखते हुए यह जरूरी है कि स्टाइपेंड संरचना को समय-समय पर संशोधित किया जाए. इसके लिए हर तीन साल में संशोधन का प्रस्ताव भी है, ताकि निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके. झासा ने आईएमए जेडीएन, झारखंड द्वारा अपनाए गए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन किया है.

30 मार्च को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे डॉक्टर

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में सोमवार को जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और अन्य आंदोलनरत डॉक्टर्स काला बिल्ला लगाकर मरीजों का इलाज करेंगे. इस विरोध-प्रदर्शन का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों का ध्यान जूनियर डॉक्टरों की दबावपूर्ण चिंताओं की ओर आकर्षित कराना है. इसके अलावा, JHSHSA ने IMA JDN झारखंड के 6 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के निर्णय का भी समर्थन करने का फैसला किया है. अगर संबंधित अधिकारी से सभी मांगें समय पर और संतोषजनक तरीके से इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो झासा पूरी एकता के साथ चिकित्सा समुदाय के हित में आंदोलन को हर संभव समर्थन देने की घोषणा की की है.

JHSHSA ने झारखंड सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा न आए. एसोसिएशन ने राज्यभर के स्वास्थ्य पेशेवरों के अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.